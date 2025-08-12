Aumenta el patrullaje fluvial en torno a la isla Chinería tras izamiento de bandera colombiana en territorio peruano

Así lo constató el corresponsal de RPP en el distrito de Santa Rosa de Loreto, quien llegó hasta el punto donde el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero izó una bandera de su país.

Un equipo de RPP llegó este martes a la isla Chinería, en el distrito de Santa Rosa de Loreto; un día después de que el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero izara una bandera de su país en territorio peruano.

Nuestro periodista informó que desde temprano ha constatado un incremento del patrullaje fluvial por parte de la Marina de Guerra del Perú, enfocado en el punto donde el político colombiano colocó su enseña.

Los vecinos de Santa Rosa de Loreto aseguraron que, debido al incidente ocasionado por Daniel Quintero, este martes ha bajado considerablemente la presencia de extranjeros en la localidad.

“Desde el momento en que se ha hecho viral este tema, nos puso en zozobra aquí, en la frontera, ¿no? Bajó la influencia de pasajeros que vienen a visitarnos en el territorio peruano. Bajó automáticamente. Santa Rosa está como un cementerio”, comentó un transportista.

El hombre comentó que, aparte del patrullaje de los miembros de la Marina, también ha visto agentes de la Policía Nacional resguardando la zona de frontera.

“Se ha visto anoche el patrullaje de las Fuerzas Armadas, de la Marina. Patrullaron todita la noche, toda la vuelta de la isla; también la Policía Nacional ha hecho patrulla. (...) Así que quisiéramos la presencia siempre, que no sea, como se dice, una fiebre y se olviden de nuevo de Santa Rosa”, manifestó el vecino.

