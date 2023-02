Luis Flores Reátegui, tesorero y secretario general de Avanza País | Fuente: Captura Tv

Un reportaje dominical reveló que el partido derechista Avanza País gastó cerca de medio millón de soles en unas capacitaciones para militantes que aún no se han realizado.



De acuerdo con Punto Final, el partido —que postuló a Alejandro Cavero, Adriana Tudela, José Williams, Diego Bazán, Diana Gonzales, entre otras figuras, al Congreso de la República en las elecciones generales de 2021— recibió el año pasado del Fondo de Financiamiento Público Directo de la ONPE la suma de 1,4 millones de soles, de los cuales pagó 465 000 soles a Global Perú Comunicaciones SAC por concepto de cursos de capacitación profesional.



Luis Flores Reátegui, tesorero y secretario general de Avanza País, fue quien firmó el contrato con Luis Alexis Javier Pérez Romero, gerente de Global Perú Comunicaciones, empresa que funciona en un centro de fotocopias, no tiene experiencia en el rubro y que, según la Sunat, había sido constituida 15 días antes.



Según la investigación periodística, Pérez Romero tiene 34 años y se dedica a la venta de zapatillas y gorras a través de internet. En tanto, Flores Reátegui evitó dar el nombre de la persona que le recomendó contratar con esta compañía.



"Le consulté a la ONPE y me dijeron que, si el producto es bueno y está de acuerdo con el estándar que se necesita, no hay un impedimento legal", manifestó. Y agregó: “No se lo digo, porque prácticamente no quisiera que la persona se sienta aludida”.



El secretario general de Avanza País aseguró que el curso será dictado el 14 de marzo próximo.

Pidieron amnistía para militares y policías

El pasado 16 de febrero, Luis Flores Reátegui visitó Palacio de Gobierno junto al parlamentario Alejandro Cavero para reunirse con la mandataria Dina Boluarte. Su partido señaló que uno de los puntos en los que más incidieron en la cita fue la "protección judicial" para fuerzas del orden debido a su actuación en la crisis social y política que se vive desde el pasado 7 de diciembre en el país.

"Una de las grandes preocupaciones para nosotros es la Policía Nacional y los militares. Nosotros hemos propuesto a la presidenta una amnistía para todos los policías y militares", dijo Flores Reátegui en una breve conferencia de prensa.