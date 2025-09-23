Ayacucho: la actriz Magaly Solier se encuentra hospitalizada por intoxicación en el hospital de Huanta

La actriz nacional fue derivada a la unidad de trauma shock del hospital, donde viene recibiendo los cuidados necesarios por el personal médico.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La reconocida actriz Magaly Solier ingresó está tarde a emergencia del hospital de Huanta, en la región Ayacucho, por un cuadro de intoxicación, señalaron fuentes de RPP.

A esta hora de la noche la actriz nacional aún se encuentra en la unidad de trauma shock del hospital, donde viene recibiendo los cuidados necesarios por el personal médico del hospital.

Hasta el hospital de Huanta se ha acercado la madre de la actriz, quien la está acompañando. Hasta el momento el estado de Magaly Solier se mantiene en reserva. Personal del hospital ha indicado que su estado es estable pero continúa en observación.