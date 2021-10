Los restaurantes sí podrán estar abiertos el día 31 con el aforo permitido. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el alcalde del distrito de Barranco, José Rodríguez Cárdenas, fue consultado sobre las medidas que se tomarán para el 31 de octubre, día de celebración del Día de la Canción Criolla y Halloween.

“Es un reto el tema de las fiestas en estas condiciones de reactivación económica. Nosotros estamos pegados a la norma que establece una serie de aforos y estamos en coordinación además con la Policía, quien tiene que aplicar sanciones en caso de que no se cumplan estas normas. Ayer hemos coordinado con la comisaría sobre un contingente adicional de Policías que van a acompañarnos durante todo este fin de semana e incluso hasta el 2 de noviembre”, explicó.

Durante la noche, agregó, varias unidades de Policía patrullarán el distrito para registrar que no se generen aglomeraciones y que las personas respeten los aforos.

“Nosotros no tenemos permisos para eventos en espacios públicos y los que habían, que había organizado la Municipalidad, los hemos suspendido. Entendemos además que los privados que quieran hacer uso de algún evento especial tienen que ir a ONAGI y sabemos que el Ministerio del Interior no está brindando esos permisos. Por ese lado, no debería darse ningún evento fuera de los locales que es lo que establece la norma. Los locales que tienen una licencia de Centro de convenciones, de sala de reuniones pueden funcionar con las condiciones de aforo que establece la norma, pero cosas extraordinarias. Si a un restaurante se le ocurre hacer una fiesta, eso no estaría permitido”, aclaró.

