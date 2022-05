Beca Cometa está dirigida a alumnos de 3°, 4° y 5° de secundaria con una trayectoria académica destacada, que no disponen de suficientes recursos económicos, y que tienen el sueño de estudiar en los Estados Unidos. | Fuente: Intercorp

De 2 275 postulantes iniciales, 100 alumnos y alumnas han sido admitidas al ‘Beca Cometa Camp’ para iniciar su proceso de preparación para postular y estudiar sus pregrados en las mejores universidades de Estados Unidos.



Los 100 estudiantes seleccionados a lo largo del proceso, tanto de colegios públicos como privados, son un reflejo de la diversidad, talento y resiliencia del país, dado que representan a 62 colegios (públicos y privados), de 18 regiones del Perú, a lo largo de la costa, sierra y selva.

Oportunidades a estudiantes con talento

Los jóvenes comienzan un programa de hasta dos años de manera virtual, para alcanzar una de las 20 becas completas valorizadas en S/ 28 millones que ofrece la iniciativa Beca Cometa. Durante este periodo reforzarán intensivamente el idioma inglés, se prepararán para rendir los exámenes internacionales TOEFL IBT y SAT, y recibirán acompañamiento personalizado para desarrollar sus habilidades blandas y fortalecer sus capacidades de liderazgo.

"En el Perú tenemos jóvenes con mucho talento que sueñan con volar más alto, y Beca Cometa Camp es muestra de ello. 100 talentosos estudiantes han logrado su plaza y serán la primera promoción de Beca Cometa, inspirando a otros estudiantes a creer en sus posibilidades. Estamos seguros de que aquí están los futuros líderes del país", dijo Jorge Yzusqui, fundador y director de Innova Schools a las familias como a los estudiantes en un evento virtual el pasado 29 de abril.

"Cometa" tiene como propósito apoyar a los estudiantes a lograr más de lo que creían posible, impulsando el talento allá donde esté y donde más se necesita, aportando valor a la comunidad. El objetivo a 2028 es lograr una comunidad de 300 becarios, y para lograrlo, Beca Cometa contará con una convocatoria anual, para dar oportunidades a estudiantes con talento, eliminando las barreras económicas.

Beca Cometa es una iniciativa de Intercorp como parte de su plataforma educativa ‘Educando Perú’ que reafirma su compromiso en contribuir con el desarrollo del país, promoviendo e impulsando una educación de calidad y accesible en beneficio de nuestros jóvenes. Está dirigida a alumnos de 3°, 4° y 5° de secundaria con una trayectoria académica destacada, que no disponen de suficientes recursos económicos, y que tienen el sueño de estudiar en los Estados Unidos.

