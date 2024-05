Buena noticia: Precio del emoliente no subirá este invierno para no perjudicar la economía de los consumidores

Actualidad Precio del emoliente no subirá durante el invierno 2024, asegura secretario de la Fentep

El secretario de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros y Afines del Perú (Fentep), Edgar Sáenz, aseguró que el precio del emoliente se mantendrá intacto de cara al invierno de 2024, pese al alza del costo de algunos insumos que se usan para la preparación de esta famosa bebida.

En La Rotativa del Aire, Sáenz comentó que el incremento del precio del emoliente tampoco se dará para evitar perjudicar a los compradores.

"Bueno, el azúcar no ha bajado, sigue 170, 175 soles, comparado con antes que comprábamos 80, 85 soles, pero nosotros vemos que de nuestros clientes, hoy por hoy, el sueldo no es tan alto, entonces no pueden pagar, por eso nosotros tratamos de mantener el precio de dos soles", manifestó.

El emoliente y sus propiedades

Sáenz también destacó los beneficios que tiene el consumo de emoliente, cuyos insumos son buenos para el hígado y riñones, y para prevenir problemas en la próstata.

"Es curativa, porque puedes consumir emoliente cuantas veces quieras, es bueno para riñón, para el hígado, con hoja de achote; para la próstata, para infección urinaria. Muchos han curado con uña de gato hasta el cáncer. El emoliente es una bebida saludable, del día, porque no lo puedes guardar para el día siguiente", refirió.

Aseguró que uno de los ingredientes que no debe faltar en la preparación de esta bebida es el limón, pues le da una mejor función a los demás productos que se utilizarán. Otros insumos importantes son la alfalfa y la cebada, sobre todo cuando esta sustancia se consume en el invierno.

"El limón tiene que ser ni muy verde ni muy amarillo, en su punto, y cebada (debe ser) tostada, para el día; algunos la guardan por dos, tres días, eso ya no vale. Por eso, siempre nosotros en nuestra capacitación le damos emolientes, la cebada se compra cruda, después se tuesta y eso se hace para el mismo día", señaló.