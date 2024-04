Alza del balón de gas afecta a vendedores de desayunos: sus ganancias se reducen significativamente

El alza del precio del balón de gas doméstico empieza a afectar a los comerciantes y vendedores en la capital. En el Cercado de Lima, los vendedores de desayuno y emoliente empiezan a sentir los efectos de esta subida en sus ganancias.

Domelia, una mujer que desde hace diez años se ubica en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Huallaga, para vender desayunos a los cientos de transeúntes que pasan por esta zona, relató que las consecuencias del alza ya empiezan a afectar sus ventas diarias.

En diálogo con RPP, comentó que, por el aumento de precio del balón de gas y otros insumos, debe subir el precio de sus sánguches y emoliente hasta en 50 céntimos. No obstante, sus clientes han mostrado su molestia por el incremento, por lo que se ve obligada a seguir ofertándolo con el valor anterior.

Lima Comerciantes del Centro de Lima preocupados por alza de precio del balón de gas doméstico

"No sale la cuenta porque a veces no quieren pagar el precio de dos soles. A S/ 1.50 estoy vendiendo. Ahorita el gas ya está a 60 soles, por eso a veces no sale la cuenta, porque la gente no quiere pagar", manifestó.

Comentó que esta incertidumbre también ha afectado a los demás vendedores en la zona, quienes ya han subido los precios de panes y emolientes.

"No sé qué vamos a hacer, haremos una marcha para que baje el gas, no conviene a nosotros, no ganamos mucho también, una miseria. Ahora todo ha subido, yo también tengo que pagar cuarto, colegio de mi hija, carrera de taxi, el agua", refirió.

Aumento de precio del balón de gas

Desde el viernes, 26 de abril, se registró un incremento en el precio de balón de gas doméstico por decisión del Gobierno, según informó Janinne Delgado, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL).

Delgado sostuvo que el nuevo precio del balón de gas se debe a dos temas específicos: el aumento del precio internacional del producto y a la nueva norma del Ministerio de Energía y Minas (Minem), a inicios del 2024.

Así, aclaró que el balón de gas doméstico, que en planta valía S/ 50 en enero, ahora cuesta S/ 57. Es decir, indicó, "el incremento en total desde enero hasta abril, que ha sido mensual, ya lleva siete soles de incremento".