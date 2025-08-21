Últimas Noticias
San Martín: hombre se salva de ser asaltado echando gasolina a delincuentes [VIDEO]

El hecho ocurrió en la provincia de Bellavista, ubicado a 100 kilómetros al sur de Tarapoto, en la región San Martín.
El hecho ocurrió en la provincia de Bellavista, ubicado a 100 kilómetros al sur de Tarapoto, en la región San Martín. | Fuente: Difusión
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El trabajador de un grifo reaccionó rápidamente y se defendió arrojando gasolina a unos delincuentes que pretendieron asaltarlo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un hombre evitó ser asaltado por dos delincuentes mientras trabajaba en un grifo en la provincia de Bellavista, ubicada a 100 kilómetros al sur de Tarapoto, en la región San Martín.

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad se observa cuando dos sujetos llegan al grifo a bordo de una motocicleta y llaman a un trabajador, aparentemente para abastecerse de combustible.

No obstante, uno de ellos desciende del vehículo e intenta cometer el asalto  

El trabajador, quien reaccionó rápidamente, se defendió arrojando gasolina al delincuente, lo que provocó que huya de inmediato del lugar.

Su cómplice, que permanecía en la moto, también escapó.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició las investigaciones a fin de identificar y capturar a los responsables de este hecho.

San Martín Inseguridad ciudadana

