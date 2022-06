La vocera del colectivo ley de Cáncer infantil, Karina Pujay, denunció que el Inei no está brindando el servicio de resonancia magnética desde hace más de siete meses y que el Seguro Social de Salud (EsSalud) no cuenta con los medicamentos necesarios para atender a los niños con cáncer, aseverando que la falta de un solo fármaco en el tratamiento de cáncer infantil genera que el proceso no sea exitoso.