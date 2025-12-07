Canciller Hugo de Zela anuncia que Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., visitará el Perú: ¿cuándo llegará?

El canciller Hugo de Zela, en entrevista con el diario El Comercio publicada este domingo, anunció que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, visitará nuestro país.

Como se sabe, el viernes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, acompañado del embajador peruano en EE.UU., Alfredo Ferrero, sostuvo un encuentro con Rubio en Washington D. C., donde abordaron el compromiso bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, señalada como la principal amenaza para la región.

Al respecto, De Zela dijo que se trató de una reunión "particularmente positiva".

"Ha sido una conversación en la cual hemos reconfirmado que el Perú es un país aliado muy cercano a los Estados Unidos. Y hemos dicho que la relación bilateral está en un excelente estado, que compartimos objetivos específicos en algunos temas como, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las bandas criminales y hemos acordado trabajar muy coordinadamente en esos ámbitos", indicó el canciller en El Comercio.

"Otro tema que conversamos fue el de profundizar la relación económica y comercial que es tan importante y en oportunidades de inversión norteamericana en el Perú", agregó.

Fue durante ese encuentro que el ministro de Exteriores invitó al secretario de Estado norteamericano a visitar nuestro país, lo cual aceptó. Su arribo a suelo patrio será el próximo año, en una fecha "no muy lejana".

"Finalmente, invité al secretario Rubio a visitar al Perú con motivo de la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas [entre ambos países] y tengo el gusto de comentar que el secretario Rubio aceptó esa invitación. Así que vamos a buscar una fecha no muy lejana para que visite nuestro país", remarcó.

Delegación de expertos norteamericanos llegará al Perú, la próxima semana

Como muestra tangible del compromiso entre Perú y EE.UU. de abordar de manera conjunta la lucha frontal contra el crimen organizado, una delegación de alto nivel de especialistas estadounidenses en seguridad visitará Lima, la próxima semana.

La comitiva asesorará al Gobierno y sostendrá reuniones con altas autoridades peruanas para definir una estrategia efectiva contra la delincuencia.

"La próxima semana va a llegar a Lima una delegación de expertos norteamericanos para cooperar con nosotros en los temas de seguridad", señaló De Zela.

Finalmente, consultado sobre la postura del Perú respecto al despliegue de embarcaciones militares estadounidenses en el mar del Caribe, frente a Venezuela, el canciller indicó que nuestro país tiene claro que "Nicolás Maduro es un dictador que ha causado mucho mal en su nación".

"En Venezuela, hay un gobierno legítimo reconocido por el Perú, que es el gobierno del presidente Edmundo González. Consideramos que el gobierno de Maduro lo que debería hacer es dejar el poder y permitir que quienes han sido legítimamente elegidos por el pueblo tomen el poder, como corresponde. Y además queda claro que desde Venezuela se está protegiendo una red de narcotráfico", indicó.

Respecto a la postura del país ante un eventual ataque militar estadounidense en Venezuela, De Zela señaló que prefiere "trabajar sobre cosas concretas, no sobre supuestos".

"Eso no se ha producido todavía", culminó.