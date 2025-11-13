Capturan en Argentina al 'Jorobado Deivi', señalado como cabecilla de 'Los Compadres'

Desde el Ministerio del Interior informaron que la captura de el ‘Jorobado Deivi’, que contaba con una alerta roja de Interpol, se dio gracias a la coordinación entre las policías de Argentina y Perú.

El Ministerio del Interior informó este jueves que se capturó a Deivi Junior Romero Ullilen, alias el ‘Jorobado Deivi’, quien sería cabecilla de la organización criminal 'Los Compadres'.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, dicha cartera dio cuenta que la captura de este sujeto se dio en Argentina, gracias a la “estrecha coordinación” entre las policías de ambos países.

Precisaron, además, que el ‘Jorobado Deivi’ contaba con una alerta roja de Interpol, aunque no precisaron desde cuándo se encontraba en el vecino país.

El ‘Jorobado Deivi’ es señalado de ser cabecilla de la organización criminal 'Los Compadres', vinculada al narcotráfico, extorsión y sicariato a empresas en la región La Libertad.

De acuerdo con la Policía Nacional, ‘Los Compadres’ también estaría compuesta por Jimmy Larry Bazán Valderrama, alias ‘Chato’ y Henry Alexis Rojas Ruiz, alias ‘Gemelo’.

Asimismo, señalaron que su brazo armado estaría integrado por siete personas.