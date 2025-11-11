La Libertad: delincuentes dejan artefacto explosivo en local de eventos donde este jueves se presentará la Orquesta La Bella Luz

Las autoridades no descartan que se trate en un acto de extorsión contra los propietarios del local. Las investigaciones están en desarrollo.

Delincuentes arrojaron un artefacto explosivo en un local de eventos donde se anunció para este jueves 13 de noviembre la presentación de la orquesta de cumbia La Bella Luz, en el distrito de Paiján, provincia de Ascope, región La Libertad, según informó la Policía.

El explosivo que se encontraba envuelto en cinta negra y tenía adherida una mecha blanca, fue dejado en la ventana de la boletería del local de nombre 'El Palmero', que tiene una fachada pintada de color rojo, plomo y una franja horizontal de color amarillo a la altura de la puerta principal.

El lugar ha sido cercado de manera temporal por la Policía y agentes de seguridad ciudadana que esperan la llegada del personal de la unidad de desactivación de explosivos. Las autoridades no descartan que se trate en un acto de extorsión contra los propietarios del local. Las investigaciones están en desarrollo.