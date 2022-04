Cardenal Barreto sobre Pedro Castillo: "Hay muchos signos de corrupción en su entorno"

Cardenal Pedro Barreto. | Fuente: RPP

Durante las celebraciones de Domingo de Ramos, el arzobispo de Huancayo y cardenal de la Iglesia Católica en el Perú, Pedro Barreto Jimeno, se refirió a los niveles de desaprobación del presidente Pedro Castillo y su gobierno, al señalar que se han evidenciado signos de corrupción en su entorno.

En declaraciones a los medios de comunicación, Barreto indicó que estos signos no solo se encuentran dentro de su partido, Perú Libre, sino también en su entorno personal; además, indicó que muchos sectores de la población se sienten decepcionados de haberle brindado su apoyo en las elecciones.

"Se sienten defraudados muchos, porque apostaron por una propuesta de un profesor rural, que creiamos que todos podiamos aspirar a una situación nueva. Pero hasta ahora ha habido muchos signos de corrupción en su entorno, no solamente del partido (de gobierno), sino de su entorno personal", dijo el cardenal.

Rehabilitar la política

En otro momento, Barreto pidió a la ciudadanía unirse para rehabilitar la política, de forma que se evite la inclusión de personas cuestionadas en la gestión pública.

"Tenemos todos juntos que unirnos de manera pacífica para buscar cauces de rehabilitar la política y que no entren delincuentes al ejercicio de la política. Y digo delincuentes porque algunos están acusados, o que no han respetado a la mujer, etc. Creo que ha llegado el momento, y ese es el clamor de la gente, de que los políticos tienen que ser personas honestas", afirmó el arzobispo.

Finalmente, Barreto destacó la masiva participación de los ciudadanos en la procesión de Domingo de Ramos, que se celebró de forma presencial en Huancayo, tras dos años de cancelación por la pandemia de la COVID-19.