Cardenal Juan Luis Cipriani le responde a la Conferencia Episcopal Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cardenal Juan Luis Cipriani se pronunció este miércoles luego de que el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, y la Conferencia Episcopal se refirieran a las sanciones en su contra que emitió el Vaticano.

La carta de Castillo Mattasoglio se emitió después de que se confirmaran las medidas disciplinarias de la Santa Sede contra el cardenal Cipriani por una denuncia que se presentó en su contra en 2018, referidas a un supuesto abuso contra un menor en 1983.

La respuesta de Cipriani

El cardenal Cipriani dijo haber recibido el pronunciamiento de Castillo y de la Conferencia Episcopal Peruana con “sorpresa” y “dolor” por la “injusticia que dan por ciertos unos hechos no probados”, en referencia a la acusación sobre un supuesto abuso contra un menor.

A través del escrito emitido desde Madrid, el religioso rechazó la denuncia aparecida en el diario El País de España y negó haber estado implicado en el caso.

“Lo afirmé en mi carta del 25 de enero y lo vuelvo a hacer ahora: ‘No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes, ni después’”, apuntó.

El también exarzbobispo de Lima indicó que cuando el nuncio en el Perú le transmitió el precepto con el que la Congregación le limitaba algunas facultades –relacionadas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias–, firmó y declaró por escrito que la acusación era “absolutamente falsa”.

“He aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarara la verdad, a pesar de que tengan su origen en una acusación falsa, de la que no me he podido defender”, alegó.

Cipriani señaló también que se trata de una “campaña de intento de acoso y destrucción de su dignidad y su honor”.

“Como consuelo y aliento, me queda el cariño de la mayoría de mis hermanos en la fe, que con tanta fuerza me lo han demostrado en estos días”, finalizó.

Carta de Juan Luis Cipriani. Fuente: Difusión

¿Qué dijo el arzobispo de Lima?

En su misiva del 28 de enero, el arzobispo de Lima reafirmó su apoyo al papa Francisco.

“Reafirmo mi decidido e irreversible apoyo, colaboración y solidaridad con el santo padre, apreciando su sabio modo de ejercer la justicia en la Iglesia y de acoger y proteger a las víctimas”, escribió, a la vez que hizo un llamado a “entrar en razón” y abandonar las “vanas justificaciones”.

🚨 Comunicado del Arzobispo de Lima al Pueblo de Dios pic.twitter.com/MaXrEhJlHT — Arzobispado de Lima (@arzolima) January 28, 2025

La denuncia contra Cipriani

Un artículo del diario El País de España afirma que el papa Francisco forzó el retiro del cardenal Juan Luis Cipriani en 2019, luego de que se conociera una denuncia en su contra por abuso a un menor, quien hoy en día tiene 58 años.

El medio periodístico indica que parte del castigo a Cipriani incluía exiliarse del Perú y no vestir hábitos cardenalicios. Sin embargo, El País agrega que este mes Juan Luis Cipriani reapareció para recibir una medalla al mérito, entregada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Según el medio español, el denunciante no desea identificarse, pero acusó a Cipriani de tocamientos, caricias y besos en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años.