Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Carlos Castillo: “La Navidad nos recuerda el sueño de un mundo realmente positivo”

El arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, compartió con los peruanos un mensaje por Navidad, a pocas horas de celebrarse esta importante fecha del calendario cristiano, en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo.

“La Navidad nos recuerda el sueño de un mundo realmente, podríamos decir, positivo, interesante, descubridor de las cosas”, resaltó en Ampliación de Noticias.

“Que todo sea un momento de recogimiento y de consideración de la grandeza de este día. No es un día cualquiera. Lo celebramos con especial cuidado, porque es algo totalmente nuevo para la historia de la humanidad, que un dios baje a la realidad concreta del ser humano y se haga uno nuestro”, manifestó.

Para el religioso, la Navidad ha trascendido a tal punto que, hoy en día, “todos celebramos, de alguna manera, esta novedad”.

Carlos Castillo consideró que el “servicio de unos hacia otros” debe ser “la fuente inagotable de la vida”, algo que debe reforzarse aún más en estas festividades.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Reflexión sobre la sociedad actual

En otro momento, el arzobispo de Lima consideró que la preocupante situación que se vive en el país se debe principalmente al “descuido total de la educación, y dentro de ese punto la educación humana, por años”.

“El tema educativo siempre ha estado presente y quizás en la Iglesia no hemos tenido en cuenta de que no era suficiente la educación [...] doctrinal”, mencionó.

El cardenal dijo tener la impresión de que “la ambición de dinero” es una de las causas de los problemas con las autoridades, sin mencionar a ninguna en específico.

“El papa dice que cuando uno piensa en el demonio, de repente es muy feo, pero el demonio es invisible. En cambio, el dinero es visible y lo ves crecer y, cuanto más crece, te crees poderoso, te crees grande”, reflexionó.

“A mí me da la impresión que la ambición de dinero también está ahí detrás. Esta debacle no viene de cualquier cosa, hay intereses mezquinos que se mezclan. No tengo yo el derecho de denunciar a nadie, si no tengo pruebas, pero el humor con el cual nos encontramos es que las cosas se hacen atropelladamente, simplemente por intereses y son intereses totalmente ligados o a grupos mafiosos o a la formación de nuevas mafias, a intereses que destruyen a la propia persona que los hacen”, finalizó.