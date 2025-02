Carlos Neuhaus pide al Ejecutivo "analizar e informarse" antes de evaluar desaparecer el Proyecto Legado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, instó este martes al Gobierno a que analicen de manera adecuada antes de decidir 'desmantelar' el Proyecto Especial Legado que se encarga de administrar las sedes deportivas construidas para los Panamericanos Lima 2019.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP, Neuhaus expresó su preocupación porque se vaya a “canibalizar” el proyecto, luego de que se conociera que en la próxima sesión del Consejo de Ministros de este miércoles 12 de febrero se podría tratar su desaparición.

“Creo que tienen que hacer, paren, analicen, infórmense e investiguen y consulten. Acá no es capricho de que 'yo quiero ser el siguiente Carlos Neuhaus'. Dicen que quieren superar, yo muy orgulloso que superen lo que hice, o sea me encantaría que mis hijos me superen, así es la vida. Pero esto me parece una temeridad”, indicó.

En esa línea, destacó que la creación del Proyecto Legado durante la gesta de los Juegos Panamericanos Lima 2019 permitió que las instalaciones que se levantaron para dicho evento no se pierdan y alberguen a futuro nuevas competencias nacionales e internacionales.

“Ha habido 144 000 niños que han pasado por los talleres formativos del legado en diversas disciplinas deportivas, se han organizado 772 eventos deportivos de carácter nacional y 177 eventos deportivos internacionales, entre ellos campeonatos mundiales, porque las sedes se cuidan, están bien ordenadas”, señaló.

Denuncia

La congresista Sigrid Bazán denunció en su cuenta de X (ex Twitter) que en el Consejo de Ministros que se realizará este miércoles 12 de febrero se tiene planeado discutir la desaparición del Proyecto Legado, que está adscrito a esta organización del Ejecutivo.

“Hemos tomado conocimiento de que existiría la intención del Ejecutivo de desaparecer Legado y que su infraestructura pase a manos del IPD. Este sería un grave error siendo el IPD una entidad muy cuestionada. Estaremos atentos a lo que se decida en el Consejo de Ministros”, escribió la parlamentaria.