Labor de fiscalización de autos en Miraflores. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el subgerente de movilidad urbana de la Municipalidad de Miraflores, Carlos Peña, respondió a la denuncia realizada por el periodista Juan Pablo León del diario El Comercio, quien habló sobre los remolques de autos realizados por varios municipios, entre ellos el de Miraflores. A respecto, Peña indicó que el remolque de autos no se realiza con un incentivo económico.

“La Municipalidad de Miraflores tiene sus propios recursos. El objetivo de la labor de fiscalización es cambiar las conductas infractoras. El alcalde Luis Molina ha tomado partido por poner orden en la ciudad. Un ejemplo es el caso de la calle San Ramón, antes llamada Calle de las Pizzas, en donde era un prostíbulo totalmente desordenado, lleno de delitos y lo que se hizo fue poner orden. El alcalde busca poner orden en la ciudad y por eso es que se necesita gestionar adecuadamente el espacio público. Es por eso que este tipo de labores de control y fiscalización para que la calle no se use como cochera, sino que esté destinada a las personas se realiza de manera permanente a través de por ejemplo la grúa”, indicó.

“No existe ningún incentivo perverso porque quien decide qué vehículo llevar o no al depósito es un fiscalizador de la Municipalidad de Miraflores, no una empresa privada. Por otro lado, el alcalde Luis Molina ha dispuesto que se retire esta cláusula destinada a las personas que se realiza de manera permanente a través de, por ejemplo, la grúa”, añadió.







En esta línea, Peña señaló que la Municipalidad de Miraflores realiza una ardua labor por señalizar las vías con el objetivo de que los vehículos no se estacionen en lugares no permitidos, sin embargo, un gran número de conductores no las respeta.

“En Miraflores se realiza una ardua labor por señalizar, pero aun así parece ser que muchos conductores, aun cuando está señalizada la calle, usan la vía como si fuera su cochera y se estacionan indebidamente. Sucede todos los días y por eso es que las Municipalidades recibimos este tipo de casos, ejemplos, en los que a pesar de que, vemos en la foto, está señalizado de amarillo y hay una rampa peatonal, el conductor se estaciona”, mencionó.

“El alcalde Luis Molina, escuchando a sus vecinos, ha dispuesto también que en el frotis de los colegios y de los hospitales no se realice ni sanción ni internamiento a través de la grúa, de manera que se refuerce la labor educativa que previamente al accionar de la grúa se ha realizado ya. Se han impuesto más de 15 mil multas educativas sin ninguna sanción pecuniaria para difundir y explicarles a las personas cuáles son estas reglas”, agregó.

