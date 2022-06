El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. | Fuente: Andina

El Poder Judicial ordenó la detención preliminar por 15 días del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, acusado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.



La medida hasta el momento no ha podido ser ejecutada por la Policía Nacional del Perú (PNP), pues se desconoce el paradero del exintegrante del Gabinete de Aníbal Torres.

"No se ha fugado"

Sin embargo, su defensa legal señaló en RPP que no les han notificado la decisión de Juan Carlos Checkley Soria, juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema.



"Mi cliente está en el Perú, no se ha fugado, no tiene por qué fugarse. Ahora resulta que tenemos que informarnos por los medios de comunicación lo que hace el Ministerio Público y el Poder Judicial", cuestionó.



Crítica de los parlamentarios

La condición de no habido de Juan Silva ha provocado duros cuestionamientos de parte de varios congresistas, entre ellos el fujimorista Héctor Ventura, quien señaló, vía Twitter, que si exmiembro del Ejecutivo no aparece en las próximas horas, quedaría evidenciado que la Policía Nacional "no tomó precauciones para evitar su fuga".

Una opinión similar es la del parlamentario no agrupado Carlos Anderson, quien por medio de las redes sociales dijo que "ahora se entiende el porqué de los esfuerzos desesperados del presidente [Pedro Castillo] por detener la investigación fiscal".



"Yo no puedo saberlo todo"

Sobre este punto, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, aseguró a este medio de comunicación que recién hoy conoció sobre la orden de detención preliminar en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones.



"Yo no puedo saberlo todo. Me llaman a mi oficina y me dicen que acaban de recibir la información de que a Juan Silva le han dado una orden de captura. Sobre eso llamo al superintendente de Migraciones y le digo: 'por si acaso, esta es la información que tengo, toma la acción pertinente para que esta persona no pueda salir'", manifestó en el programa Todo se sabe.



Por su parte, el superintendente de Migraciones, Jorge Fernández, dijo al programa La Rotativa del Aire, edición noche, que Juan Silva "no ha cruzado ni ha intentado cruzar por algún puesto de control" migratorio del país.



¿Y qué dijo la Fiscalía ante lo acontecido?

No obstante, la Fiscalía aclaró que solicitó el pasado 27 de mayo a la Policía, a través de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección Contra la Corrupción, "ejecute la medida de videovigilancia" del exministro.



En un comunicado, dio a conocer que ha requerido a la PNP que presente un informe de los últimos siete días "a fin de determinar el debido cumplimiento de las disposiciones impartidas" por ese despacho.



Además, pidió al Ministerio del Interior realizar los "esfuerzos necesarios para lograr la inmediata captura" del exministro de Transportes y Comunicaciones.



"Estando que, hasta el momento la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), que ha venido prestando apoyo en esta investigación no ha logrado la ubicación de Silva Villegas para efectos de su detención, se ha pedido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que disponga las órdenes de ubicación y captura", se lee en la misiva.

La posición de la institución policial

La Policía afirmó en un pronunciamiento que inició el cumpliento de la disposición fiscal (la videovigilancia ) la misma fecha consignada, pero "sin lograrse ubicar" al exministro. Y cuando el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó el impedimento de salida del país por el plazo del 36 meses en contra de Silva Villegas, emitió la alerta respectiva a través de la División de Policía Judicial y Requisitorias de la Dirincri.

Además, refirió que tras conocerse hoy la medida de detención preliminar, inmediatamente dispuso que todas las macroregones, regiones, frentes policiales y todas las unidades especializadas de la institución tomen las medidas necesarias para proceder a la identificaciçon, ubicación y captura del exministro.