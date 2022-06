Juan Silva, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). | Fuente: MTC | Fotógrafo: O

La Fiscalía de la Nación pidió al Ministerio del Interior, así como a la Policía Nacional del Perú (PNP), realizar los "esfuerzos necesarios para lograr la inmediata captura" del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, acusado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.

"Estando que, hasta el momento la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), que ha venido prestando apoyo en esta investigación no ha logrado la ubicación de Silva Villegas para efectos de su detención, se ha pedido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que disponga las órdenes de ubicación y captura", indicó en un comunicado.



El organismo detalló que también ha solicitado a la Dircocor presentar un informe de los últimos siete días, a fin de determinar el debido cumplimiento de las disposiciones impartidas por ese despacho respecto a la videovigilancia de Juan Silva.

Al respecto, el Ministerio Público explicó que el pasado 25 de mayo pidió al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictar la orden de impedimento de salida del país contra Juan Silva.

"Con fecha 27 de mayo, se dispuso que la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección Contra la Corrupción ejecute la medida de videovigilancia de dicho ciudadano", señaló.

La institución agregó que, tras recibirse un nuevo informe fiscal el sábado 4 de junio que proporcionaba "mayores elementos de convicción que fortalecían la imputación contra el exministro Silva Villegas", solicitó la detención judicial preliminar en su contra (por 15 días), la cual fue amparada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ese mismo día.

"Yo no puedo saberlo todo"

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, aseguró este martes que recién hoy conoció sobre la orden de detención preliminar contra Juan Silva. Al respecto, sostuvo que contactó con Migraciones para evitar que el extitular del MTC se fugue del país.

"Yo no puedo saberlo todo. Me llaman a mi oficina y me dicen que acaban de recibir la información de que a Juan Silva le han dado una orden de captura. Sobre eso llamo al superintendente de Migraciones y le digo: 'por si acaso, esta es la información que tengo, toma la acción pertinente para que esta persona no pueda salir'", manifestó en el programa Todo se sabe de RPP.