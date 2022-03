Castillo ante el Congreso. Primera etapa, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Pedro Castillo ante el Congreso. | Fuente: Presidencia

El presidente Castillo se dirigió ayer a los electores desde la tribuna ofrecida por el Congreso. Intentó convencerlos de que tiene logros que no son reconocidos por la oposición y que son silenciados, según él, por la prensa. Anunció también algunos proyectos, entre los que figura el acceso libre a las universidades y una reforma estructural para dar una salida a la crisis política en la que vivimos. Aseguró que nunca ofrecería una salida soberana a Bolivia en nuestro territorio, que no conoce a la lobista Karelim López y que no tiene nada que ver con actos de corrupción en los que han podido participar parientes y subalternos. Su discurso comenzó con puntualidad, lo que constituye una novedad desde el inicio de sus funciones. Omitió toda referencia a la sub-representación de las mujeres en el gabinete, a las amenazas que pesan sobre varios proyectos mineros, a los graves cuestionamientos a varios de los ministros y al paro de ganaderos lecheros que se llevaba a cabo mientras él hablaba.

Castillo concluyó anunciando que convocaría al Acuerdo Nacional para que en su seno se pueda establecer un diálogo entre las fuerzas políticas. A juzgar por lo declarado por el primer ministro Aníbal Torres, el presidente Castillo decidió, “a última hora”, retirar lo que debía ser la conclusión y el núcleo de su discurso: la propuesta de acortar su propio mandato y el de los congresistas para proceder a elecciones generales anticipadas. ¿Será verdad que esa propuesta fue la razón por la que solicitó hablar en el Congreso y que la desestimó, ofreciendo un discurso amputado de su parte más importante? O será quizás que presidente y primer ministro se repartieron las tareas: el primero intentando seducir al pueblo, el segundo asustando a los congresistas temerosos de perder su escaño.

Las cosas como son