Jefe del INEI pide “mesura” al recibir a censistas tras incidente en que se cuestionó y filmó a funcionaria que realizaba su labor

El jefe del INEI exhortó a la población a confiar en la seguridad de los Censos 2025. | Fuente: Andina

Gaspar Morán, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), expresó su respaldo a la censista que fue cuestionada y filmada por un ciudadano mientras realizaba su labor en el distrito de San Martín de Porres.

“Tomamos conocimientos de este caso, esto fue en San Martín [de Porres]. Yo he estado presente también el día de hoy, dándole respaldo a la censista y ya hemos conversado. El jefe de brigada y el coordinador departamental han conversado para que se pueda sentar esta persona que inicialmente filmó a nuestra censista”, señaló Morán en La Rotativa del Aire.

Como se recuerda, a través de las redes sociales, se viralizó un video en el que se ve a un hombre de identidad desconocida filmar a una censista. El ciudadano cuestiona a la funcionaria del INEI y le expresa su desconfianza ante el procedimiento que forma parte de los Censos Nacionales 2025.

“Ustedes están pidiendo la información de nuestros datos, pero eso no es un censo. Con este Gobierno que tenemos, corrupto y delincuente, nosotros, como familia, no confiamos porque lo pueden usar para un fraude para el 2026. No estamos confiando”, se escucha al hombre decirle a la joven censista.

Ante este incidente, el jefe del INEI pidió “mesura” a la población cuando sus funcionarios se apersonen a sus viviendas para solicitarles sus datos.

“Nosotros hemos lanzado también un comunicado que está en las redes, en el cual pedimos a la población mucha mesura para el tratamiento cuando llegan nuestros censistas. Toda vez que ellos trabajan y recorren y tienen una vocación para tener información”, indicó.

Censistas ya han recorrido 741 mil viviendas a nivel nacional

Asimismo, Gaspar Morán brindó detalles sobre los alcances del censo a tres días de haberse iniciado. En ese sentido, explicó que los funcionarios del INEI ya han visitado hasta el momento 741 mil viviendas a nivel nacional.

“Ya hemos recorrido 741 mil viviendas, de las cuales 345 mil ya están completas a nivel nacional y 205 mil se está trabajando en estos momentos. En viviendas desocupadas hemos encontrado el 18%. Lógicamente que estas viviendas vamos a tener que volver a verificar. Y [en el caso de] viviendas que ya se inició el censo, pero están incompletas porque de repente falta un DNI o falta un dato de las personas, tenemos 54 mil, alrededor de 54 mil viviendas que se encuentran en estado de incompletas”, indicó.

En esa misma línea, el jefe del INEI exhortó a la población a confiar en la seguridad del censo. Morán reiteró que la información que los ciudadanos proporcionen como parte del procedimiento estará encriptada.

“Hemos ya manifestado que todos los datos que nos va a dar la ciudadanía se encriptan inmediatamente en la nube y la nube tiene una encriptación en línea y una encriptación estática. Nadie puede ingresar a la nube si es que no tiene los documentos que lo identifican para poder ingresar. Y la información de la ciudadanía solamente se va a utilizar para fines estadísticos y está protegida por la Ley 13248 sobre el secreto estadístico”, concluyó.