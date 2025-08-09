Denuncian desaparición de censista en La Libertad: INEI se pronuncia sobre el caso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fuente: Video: RPP / Foto: Andina

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se pronunció sobre su funcionaria Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, una joven censista que el último jueves, 7 de agosto, fue reportada como desaparecida en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, en la región La Libertad.

Al respecto, el INEI señaló a través de un comunicado que, tras tener conocimiento de la desaparición de la joven, activaron todos los protocolos internos de respuesta y coordinación institucional para dar con su paradero.

“Apenas tuvimos conocimiento del hecho, activamos de inmediato los protocolos internos de respuesta y coordinación interinstitucional, estableciendo comunicación con las autoridades locales y policiales para ofrecer toda la información y el apoyo necesarios en las labores de búsqueda”, expresó.

Asimismo, la institución gubernamental informó que Sánchez Méndez no había iniciado sus labores como parte de los Censos Nacionales 2025 en la fecha de su desaparición.

“Es importante precisar que, en la fecha de su desaparición, la joven no inició su labor de campo programada, encontrándose en su alojamiento temporal la indumentaria oficial del censo (chaleco, credencial y gorro) así como su tableta de trabajo”, expresó.

En esa misma línea, el INEI mostró su solidaridad a los familiares de la joven e hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a los esfuerzos a fin de dar con su paradero.

“Expresamos nuestra solidaridad con la familia y seres queridos de Aydaluz, compartiendo su preocupación ante su desaparición. […] Estamos brindando acompañamiento permanente a sus familiares y reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda y pronta ubicación de la joven”, se lee en el comunicado.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo en su búsqueda, aportando cualquier información que pueda contribuir a su ubicación, y comunicándose de inmediato con la Policía Nacional del Perú o con las autoridades locales de la zona”, acotó.

Hermana de la joven denuncia su desaparición

La hermana de la joven, identificada como Lucero Sánchez Méndez, se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar su desaparición. La mujer indicó que su hermana el día anterior a su perdida ya había censado a la población de Mollepata.

Asimismo, relató que Aydaluz alquilaba un cuarto en la casa de una amiga que vivía en la zona. El día de su desaparición, esta salió de su vivienda temprano y dejó a la joven de 31 años con su tía, quien posteriormente se fue a recoger alfalfa. La joven se quedó sola en la casa, ya que tenía que salir a trabajar.

“El miércoles a censado a algunos pobladores y el jueves le tocaba censar, pero una amiga -con la que yo me he comunicado vía telefónica- me comunica que ella el día jueves en la mañana se levantó a tomar desayuno porque han llegado a la casa de la tía de la amiga. […] Dice que han tomado el desayuno y ella le dice: ‘ya me voy, amiga, te quedas’. ‘Sí, me voy a quedar’, [fue su respuesta]. […] La señora [la tía] le dice: ‘señorita, yo me voy a mi chacra a traer alfalfa para mis cuyes’. Entonces se ha ido, ha regresado a las nueve de la mañana la señora, y mi hermana no ha estado en su casa, pensando que se ha ido a censar”, relató.

Posteriormente, contó que la joven desaparecida no llegó a almorzar; sin embargo, creían que tardaba debido a que se encontraba censando.

“Han pasado las horas y ya era la hora de almuerzo y la amiga no ha llegado ni mi hermana a almorzar a la pensión. Llama la tía a la sobrina, le dice: ‘hija, no vas a venir a almorzar porque tu amiga no viene’. Y la chica le responde que ya va y que su amiga seguro ya va a ir, que seguro está censando, por eso no va”, explicó.

Asimismo, Lucero Sánchez reafirmó la versión del INEI, asegurando que su hermana no salió a censar debido a que encontraron sus implementos para realizar su labor en la vivienda.

“No ha salido [a censar]. Han salido a buscarla en la población, han preguntado y dice que no la han visto censando. Ahora nos sorprende bastante a nosotros que ella esté desaparecida, que las cosas están intactas, su ropa, su maleta, sus ropas, sus cosas que mi mamá le ha listado para que coma, la tablet, el chaleco, el gorro, todo ahí”, precisó.

En esa misma línea, la hermana contó que le llegó información sobre el paradero de la joven. Asimismo, manifestó que trató de comunicarse con su pariente vía llamada, pero su celular suena apagado.

“Yo llamé el mismo día en la noche, casi 7 de la noche, a preguntarle nuevamente a [la amiga] y dice que le habían dicho que lo habían visto bajando un río”, concluyó.