"Si bien es cierto hay un incremento en estas dos semanas, es necesario seguir viendo si este continúa durante 4,5 semanas", destacó Munayco. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el actual director ejecutivo de vigilancia en salud pública del CDC del Ministerio de Salud, César Munayco, fue consultado sobre la alerta epidemiológica lanzada por el Minsa ante el incremento de contagios de la COVID-19 de la variante ómicron en Lima Metropolitana.

“Este incremento todavía es focalizado, en algunos distritos de Lima, todavía no en todos. Básicamente en La Molina, Magdalena, Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco y Surquillo. Hemos estado observando en las últimas tres semanas que se ha incrementado casi en un 80%, 90% e inclusive hasta 100%. Esta alerta principalmente se hace porque ya estamos entrando a la temporada de frío y obviamente esto puede incrementar o generar algunos incrementos o brotes, no solamente de COVID-19, sino también de otras enfermedades o virus respiratorios”, señaló.

De igual manera, el especialista señaló que el incremento de casos se seguirá observando y monitoreando, puesto que es necesario observar cómo evoluciona esta situación.

“Las hospitalizaciones continúan descendiendo, no hay ningún problema. También hemos conversado y hablado con nuestros epidemiólogos para ver las emergencias y no se observa un incremento. En los fallecidos hay algunas fluctuaciones pero no hay muchos que recién se han infectado. Ya son personas que vienen de la tercera ola. Todavía solamente es un incremento de casos, no hemos observado ningún otro indicador”, dijo.

Asimismo, Munayco destacó que las infecciones actuales por COVID-19 corresponden a la variante ómicron, tanto a la BA1 como a la BA2.

“Es importante tener en cuenta y el mensaje para la población de que ya estamos en la temporada de frío, no ventilamos nuestros lugares de trabajo o nuestras casas, entonces eso obviamente incrementa el riesgo de exposición, así que hay que estar atentos no solo por COVID-19, sino por influenza y otros virus respiratorios”, finalizó.

