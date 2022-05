El INS ha determinado que los escenarios internacionales de la COVID-19 no se pueden comparar al 100% con el nacional, y que la única constante en este tiempo es la efectividad de la vacuna para frenar el avance del virus. | Fuente: Andina

La COVID-19 no deja de mutar y la variante ómicron ya tiene 5 sublinajes en el mundo, de los cuales dos ya se encuentran en el Perú, alertó el Instituto Nacional de Salud (INS).

“En el mundo ya están circulando 5 tipos de ómicron: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 y el BA.5 y en el Perú ya hemos registrado dos grandes grupos de ómicron: el grupo BA.1 y grupo BA.2”, detalló Víctor Jiménez, biólogo molecular del INS, en entrevista con Andina Al Día.

“El BA.2 tiene una mayor capacidad de trasmisión. Esta variante es la que ha estado generando problemas en Estados Unidos y en China”.



Sobre los síntomas asociados a un contagio con BA2, refirió que no se ha registrado diferencias notables con respecto a las otras subvariantes de ómicron, pero sí “una mayor capacidad de dispersión de virus, a través del estornudo, la tos, en ambientes cerrados principalmente”.

Vacunarse sin dudar

El especialista recordó a la población que vacunarse es la manera más eficaz de frenar el aumento de infecciones y complicaciones relacionada a la COVID-19.

Mientras en el mundo se avanza con la cuarta dosis, solo el 50% de los peruanos cuenta con la tercera dosis, lamentó.

“Urge vacunarse porque se ha determinado que la protección que ofrece la vacuna disminuye después de unos 4 a 5 meses. Ese es el periodo prudencial para aplicarse una nueva dosis. Toda la comunidad tiene que estar vacunada para frenar la dispersión del virus”.

El investigador comentó que la vacuna disponible actualmente se desarrolló con la primera versión del virus, de su primer genoma, pero tras dos años de pandemia el virus ha registrado muchas mutaciones.

“Tenemos alrededor de 10 millones de genomas de Sarcov-2, que nos hablan de la evolución del virus, lo que no sabemos es a dónde conducen estos cambios, qué partes van a ir mutando más y qué capacidad va a adquirir finalmente el virus. Lo que sí se sabe es que está logrando infectar a más personas”.

Explicó que si bien esto no implica que los cuadros de la COVID-19 sean más complicados, sí incrementa la probabilidad de infectar a más personas, pudiendo llegar hasta quienes no están vacunados y podrían morir por este contagio.

¿Cuántos contagiados hay con BA.2?

El biólogo molecular del INS detalló que en este momento son 5 los peruanos registrados de forma oficial con el BA.2.

“No hemos encontrado a personas con BA.2 en cuidados intensivos, las detectadas estaban vacunadas. Necesitamos que más personas se vacunen. Este linaje está causando muchos contagios en Nueva York y ha generado que se decrete nuevamente el uso de la mascarilla”.



Tras dos años de pandemia y de un seguimiento permanente de su evolución, con informes técnicos elaborados por el INS para el Ministerio de Salud, se ha determinado que los escenarios internacionales no se pueden comparar al 100% con el nacional, y que la única constante en este tiempo es la efectividad de la vacuna para frenar el avance del virus.

Mascarilla y aforo

Víctor Jiménez comentó que, si bien algunas regiones del país pueden hacer uso facultativo de la mascarilla debido a que han alcanzado altas tasas de vacunación contra la COVID-19, pidió a la población tener cuidado con el aforo de los lugares que visita.

“En espacios totalmente abiertos la dispersión del virus está bastante limitada, porque hay viento, pero en espacios cerrados debemos observar el cumplimiento del aforo, por ejemplo en restaurantes, donde es obligado estar sin mascarilla mientras uno está comiendo”.

Pidió tener criterio para saber dónde quitarse la mascarilla y donde no. Puso de ejemplo que, si bien el mercado puede ser un espacio abierto, en ocasiones tiene a mucha gente reunida, con personas a menos de 50 centímetros de distancia. En ese caso lo ideal sería seguir usando la mascarilla para estar más seguro.

