Cinco fallecidos dejó el choque frontal de dos vehículos en la vía Juliaca – Arequipa

Cinco personas fallecieron tras el choque frontal de dos vehículos ocurrido en el sector Alto Crucero, distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, región Puno, según informó la Región Policial.

De acuerdo con la PNP, el accidente fue protagonizado por una combi que se dirigía de Juliaca hacia Arequipa y un bus de una empresa de turismo.

En el lugar murieron cuatro personas —entre ellas, el conductor de la combi, dos mujeres y una menor de edad—, cuyos cuerpos aún no han sido identificados.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para auxiliar a seis heridos, quienes fueron trasladados al centro de salud de Santa Lucía.

Una niña llegó sin vida, lo cual elevó a cinco el número total de fallecidos.

Por la gravedad de las lesiones, los heridos fueron evacuados al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca con apoyo del personal del SAMU.

Los pasajeros del bus permanecen en la zona mientras se realiza el transbordo hacia otra unidad. La Policía ha iniciado las investigaciones para determinar las causas del accidente.