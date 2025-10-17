Piura: allanan la Municipalidad Distrital de Bernal por presunto caso de colusión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Piura realizó diligencias de exhibición e incautación de documentos en la Municipalidad Distrital de Bernal, provincia de Sechura.

La intervención fiscal se ejecutó como parte de las investigaciones por el presunto delito de colusión en la contratación del servicio de electrificación de redes, instalación de postes e iluminación pública, obra ejecutada en el año 2024 durante la gestión del alcalde José Gilberto Ruiz Loro.

De acuerdo con información preliminar, el equipo fiscal solicitó documentación administrativa, expedientes técnicos, órdenes de servicio, contratos y registros de pagos vinculados al proyecto de electrificación, con la finalidad de verificar posibles irregularidades en el proceso de contratación y ejecución del servicio público.

El Ministerio Público informó que estas acciones forman parte de su estrategia contra los delitos que afectan los recursos del Estado.

