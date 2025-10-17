Crimen en La Libertad: asesinan a dueño de ferretería en el interior de su negocio

La víctima, quien por años se dedicaba al trabajo en el comercio del rubro ferretero, recibió hasta 13 disparos. El hombre deja dos hijas en la orfandad.

El dueño de una ferretería fue asesinado a balazos la noche del jueves, cuando se encontraba solo, sentado en el interior de su local, en la provincia de Chepén, en la región La Libertad.

Según las imágenes de las cámaras de videovigilancia, a las que tuvo acceso RPP, un sicario llegó al local junto con un cómplice a bordo de una motocicleta de color negro. Luego, con total sangre fría, dispararon hasta 13 veces contra el comerciante.

La víctima, de 54 años, fue identificada por las autoridades como Carlos Alberto Cabanillas Tejada, quien por años se dedicaba al trabajo en el comercio del rubro ferretero.

El fallecido deja dos hijas en la orfandad.