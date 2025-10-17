Últimas Noticias
Crimen en La Libertad: asesinan a dueño de ferretería en el interior de su negocio

Asesinan a dueño de ferretería en su local en Chepén, en La Libertad
Asesinan a dueño de ferretería en su local en Chepén, en La Libertad
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La víctima, quien por años se dedicaba al trabajo en el comercio del rubro ferretero, recibió hasta 13 disparos. El hombre deja dos hijas en la orfandad.

Actualidad
00:00 · 01:38

El dueño de una ferretería fue asesinado a balazos la noche del jueves, cuando se encontraba solo, sentado en el interior de su local, en la provincia de Chepén, en la región La Libertad.

Según las imágenes de las cámaras de videovigilancia, a las que tuvo acceso RPP, un sicario llegó al local junto con un cómplice a bordo de una motocicleta de color negro. Luego, con total sangre fría, dispararon hasta 13 veces contra el comerciante. 

La víctima, de 54 años, fue identificada por las autoridades como Carlos Alberto Cabanillas Tejada, quien por años se dedicaba al trabajo en el comercio del rubro ferretero. 

El fallecido deja dos hijas en la orfandad.

Tags
La Libertad inseguridad ciudadana Inseguridad ciudadana en Trujillo

