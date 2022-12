El exministro de Salud, Óscar Ugarte señala que existen tres brechas que empeoran la gestión de las citas médicas: la falta de medicamentos, los pocos recursos humanos y la deficiente infraestructura. | Fuente: RPP

Conseguir una cita médica en cualquier establecimiento de salud del Estado sigue siendo en un permanente dolor de cabeza que muchos de los peruanos padecen ante un visible sistema de salud que colapsa cada vez más, pero ¿qué funciona mal?

En el Perú existen cuatro sistemas de salud: el Ministerio de Salud (Minsa), el Seguro Social de Salud (EsSalud), el Sistema Metropolitano de la Solidaridad y los centros clínicos privados.

Según el Observatorio 2022 de Videnza Consultores, el promedio mensual de atenciones que se registró durante el 2019 por consulta ambulatoria en hospitales públicos y especializados del Minsa fue de más de dos millones. Las atenciones del 2020 representaron apenas el 34 % y las del 2021 el 59 % de dicha cifra.

Algo similar ocurre en EsSalud, donde las proyecciones registradas hasta agosto apuntaban a que las atenciones no se van a recuperar a como era antes de la pandemia, indica Carlos Almonacid, jefe del Programa del Derecho a la salud de la Defensoría del Pueblo.

"Hasta la fecha se ha hecho el corte y la información en consulta externa es de 43 % de lo que se había programado hacia diciembre de este año y lo que concierne a intervenciones quirúrgicas está en el 44.2 %", dijo el jefe del Programa del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo, Carlos Almonacid.

Oferta reducida y amplia demanda

Para el exministro de Salud Óscar Ugarte la causa principal es la desproporción entre una oferta reducida de servicios y una demanda amplia de salud creciente. Además, señala que existen tres brechas que empeoran la gestión de las citas médicas: la falta de medicamentos, los pocos recursos humanos y la deficiente infraestructura.



A la dificultad para conseguir una cita médica se suma la reprogramación de citas que lo único que hace es perjudicar al paciente, tal como nos cuenta Margarita Maguiña, cuya madre Victoria no pudo acceder por segunda vez a un examen oncológico en el Hospital Guillermo Almenara.

"El año pasado, en el mes de noviembre, también gestioné este examen auxiliar por parte del médico, me lo dieron para el mes de febrero, cuando ya estaba próxima la cita me llamaron diciéndome lo mismo, que no tenían reactivos y posteriormente me dijeron nuevamente que no solo no tenían los reactivos, sino que la máquina estaba malograda", señala.

"No hay medicamentos, no hay insumos"

RPP Noticias ingresó al Hospital Central de la Policía Nacional, donde el área de emergencias no se daba abasto y policías en retiro asegurados deben esperar que les devuelvan los gastos de exámenes y medicamentos que tuvieron que pagar de sus bolsillos.

"No hay medicamentos, no hay insumos para análisis clínicos y nos hacen comprar de las farmacias, de los exteriores del hospital y de eso tenemos que tramitar el reembolso y los reembolsos no nos devuelven inmediatamente", indicó un paciente del Hospital PNP.

Óscar Ugarte asegura que en el Perú existe alrededor de medio millón de profesionales de la salud y que es necesario incorporar más.

"De acuerdo a los estándares por la población y demanda que hay en el Perú necesitaríamos por lo menos unos 170 a 180 mil más, es decir, una tercera parte más de trabajadores de salud hay que incorporar y no es que estén listos para contratar y que solo falte dinero, sino que no están", expresó Óscar Ugarte.

A fin de no perjudicar más a los pacientes, se requiere con urgencia la creación de un plan nacional para la mejora de la infraestructura, compra de medicamentos y contratación de recursos humanos que garanticen y amplíen las atenciones.

