Colegio de Enfermeros expresa preocupación por la estrategia de inmunizaciones tras renuncia de Gabriela Jiménez al Minsa

La decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, Josefa Vásquez, señaló este viernes que su institución quedó "muy preocupada" tras la renuncia de Gabriela Jiménez como directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa).



En entrevista con el programa La Rotativa Edición Noche, Josefa Vásquez recordó que cuando empezó el proceso de vacunación contra la COVID-19 el país estaba muy por debajo de los otros países en Latinoamérica. Sin embargo, destacó, gracias al trabajo del exministro Hernando Cevallos y de Gabriela Jiménez se logró alcanzar más del 82 % de la población objetivo vacunada.



"Como Colegio de Enfermeros, pensando en la salud pública del país, nos tiene que preocupar esta renuncia porque algo anda mal. Probablemente no ha habido consenso, no ha sido convocada quizá para algunas decisiones, algo interno debe estar pasando que ha tomado la decisión de renunciar y definitivamente todo cambio toma días para volver retomar el camino y nos tiene que preocupar sabiendo que el proceso (de inmunización) estaba muy bien llevado", dijo.

De otro lado, Josefa Vásquez, informó que desde que inició la gestión de Hernán Condori en el Minsa, los enfermeros y enfermeras han expresado sus quejas por retrasos en sus pagos y problemas en puntos de vacunación contra la COVID-19 como contagios con el nuevo coronavirus.

"Nos preocupa y creemos que si el ministro no tiene las condiciones, efectivamente, debería dar un paso al costado porque la salud del país no puede estar en manos de personas que no tiene las competencias. Consideramos que más del 50 % de las instituciones son manejadas por enfermeras", indicó.



Piden reunión con el ministro Condori

Josefa Vásquez lamentó que el Colegio de Enfermeros del Perú no ha sido convocado hasta la fecha por el ministro Hernán Condori, a pesar de haberle enviado varios documentos manifestando la problemática de los enfermeros.



"Nos preocupa que no haya diálogo, que no haya comunicación, y ahora mucho más que una estrategia sanitaria de inmunizaciones, manejada por una enfermera (Gabriela Jiménez), hoy se vea truncada. Eso tenemos que exigir al ministro que siga siendo liderada y gestionada por una enfermera", dijo.

La decana del Colegio de Enfermeros del Perú precisó que uno de los temas que buscan tratar con el ministro son los contratos del personal y remuneraciones al día.



"Tenemos diferentes modalidades de contrato, CAS COVID, CAS antiguo, CAS nuevo y definitivamente no hay una congruencia en sus remuneraciones y creemos que ya es momento que el Minsa tome la decisión de trabajar una política remunerativa", aseguró.



Además, Josefa Vásquez solicitó al Presidente Ejecutivo de EsSalud que 18 mil enfermeras que están a punto de terminar su contrato CAS COVID sean reubicadas, debido a la brecha enorme de recursos humanos en el país.



"Hace unos días ha salido un documento dirigido a todas las instituciones de salud que el 28 de febrero esta culminando el contrato CAS COVID de todo el personal de EsSalud, pero yo hablo por enfermería. Las enfermeras están terminando su contrato en EsSalud", indicó.



