El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celis, consideró este viernes que hay "varias contradicciones" en la exigencia del carné de vacunación contra la COVID-19 en algunos lugares del país, ya que no tiene obligatoriedad para los viajeros que ingresan al país.



En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP, Miguel Palacios sostuvo que el tema del carné de vacunación contra la COVID-19 tiene tres elementos importantes para tomar en cuenta. Uno de estos, precisó, es que este certificado no sería posible aplicarlo en áreas rurales donde no hay presencia del Estado.



"No es posible que habiendo una gran cantidad de vacunas haya personas que no están vacunadas, y que circulan junto a nosotros. Entonces, el derecho de estas personas termina cuando empieza el de nosotros que estamos vacunados. Segundo, que la restricción del uso de carné sanitario tiene que ser para personas que pertenecen al grupo que ya deberían estar vacunados. Y tercero, hay que tener en cuenta que todavía eso no se puede aplicar en áreas rurales", dijo.

Retorno a clases semipresenciales



En relación al retorno a las clases semipresenciales, Miguel Palacios indicó que la apertura de los colegios tiene que cumplir tres requisitos para evitar riesgos de contagios: distanciamiento social, higiéne respiratoria y la vacunación de profesores.



"Si esos elementos se cumplen, entonces no hay que tener miedo a tomar la decisión para poder impulsar (el retorno a clases)", dijo.

Consultado si hay una demora del Gobierno en el retorno a los colegios, el decano del Colegio Médico del Perú afirmó que no debe haber indecisiones por parte del Poder Ejecutivo para hacer una evaluación de los tres elementos mecionados y decidir en base a los resultados del plan piloto.

