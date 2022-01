Comerciantes de Tacna piden abrir frontera de Chile. | Fuente: RPP

La presidenta del Centro Comercial Solar y Plaza de la región Tacna, Martha Gómez, lamentó que el Gobierno central no atienda el pedido de los comerciantes que enfrentan desde el inicio de la pandemia una grave crisis económica, debido a que sus ingresos dependen del turismo chileno.

“La realidad es que los que trabajamos en los centros comerciales es caótico. Estamos en un punto que ya no damos para más. Es lamentable que el Gobierno central no mire a Tacna. Muchos de los comerciantes ya están padeciendo no solo crisis económica, sino psicológica”, expresó en RPP Noticias.

“Los comerciantes están empezando a enajenar sus propiedades. Ya no es negocio tener un local comercial en la avenida Bolognesi. En el día a día no venden nada y no tienen cómo cubrir su canasta básica. El gobierno central hasta la fecha no toma medidas y muchos están vendiendo sus locales para poder irse a otras regiones porque la activación económica no llega a Tacna”, agregó.

Gómez exigió al Gobierno y a los ministerios involucrados que reaperturen la frontera con Chile y destacó que los turistas del país vecino valoran sus productos más que los propio compatriotas.

“Hemos tenido muchos meses de trabajo con el Gobierno Regional invitando al Gobierno Central pero nada. El Ministerio no trabaja ni da luces de la apertura de la frontera. Para nosotros la reapertura de la frontera es vital, porque la ciudad de Tacna se mueve con el turismo chileno. El turista chileno valora nuestro mercado, ya que compra el algodón, la manufactura peruana. Es lamentablemente que el chileno valore nuestro trabajo y aquí no”, aseveró.

“Que se reaperture la frontera ¿por qué se permite la apertura aérea y no la terrestre? No es posible que nos discriminen así”, añadió la representante de los comerciantes tacneños.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Cuáles son las nuevas restricciones por el avance de la variante Ómicron del coronavirus?