¿Cómo les enseño a mis hijos pequeños la importancia de lavarse las manos?

El lavado de manos es muy importante en niños y niñas y debe convertirse en un hábito.

El lavado de manos ha sido catalogado como uno de los métodos más eficientes para evitar el contagio de coronavirus. Todas las personas deben lavarse las manos con agua y jabón, incluyendo a los niños y niñas. Sin embargo, es complicado hacer entender a los niños la importancia de esta acción.

Los padres tienen un papel fundamental frente a esto. Melissa Pesaque, jefa de pedagogía de AMA EDU, organización social que fomenta el desarrollo integral de los niños, y profesora de educación inicial, explicó a RPP que es necesario hacerlo de manera dinámica y con experiencia vivencial.

Los niños, al ser muy activos, tocan todo: el suelo, las paredes, la tierra, etc, y después se meten las manos a la boca o tocan a otros compañeros. Estas acciones pueden ser fuentes de contagio, de diversas enfermedades, si no hay un lavado correcto de manos, dijo.

Una de las formas para que los niños comprendan la importancia de la limpieza de manos es en base a la cooperación. “Cuando lo enfocas en un tema cooperativo, le enseñas al niño que lavarse las manos es un gesto de solidaridad y ayuda. Debes explicarle que así previenes el contagio de cualquier enfermedad a tu amiguito”, mencionó la especialista.

Por otro lado, para que los niños y niñas sepan cómo hacerlo bien, explicó que los juegos y dinámicas funcionan bien. Por ejemplo, usar temperas como jabón, para que de esta manera el niño vea qué partes estaría limpiando y qué partes no. Ahí se darán cuenta si el lavado fue efectivo.

“Lo mejor es hacer dinámicas vivenciales que los niños puedan, realmente, darse cuenta de cómo lavarse bien las manos y por qué hacerlo. El ejemplo anterior hace que ellos tengan la experiencia vivencial de si se lavaron bien o no las manos; no solamente porque alguien le dijo cómo tenía que hacerlo”, aseguró.

Ahora nos encontramos frente al coronavirus; sin embargo, hay muchas enfermedades que se pueden contagiar por no lavarse las manos. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias como la neumonía – que es la más común en pequeños -. “Por eso es importante no enfocarlo en una epidemia, si no hacer esto desde que son chicos como parte de la enseñanza”, mencionó.

Por último, Pesaque aseguró que el secreto es convertirlo en una rutina: “Hábito, rutina, frecuencia. Si tienes esas tres cosas lo que vas a hacer es que sea una constante diaria”.