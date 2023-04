¿Cuál es la situación de la criminalidad en el Callao y cómo afrontar el sicariato en la región?

Cluber Aliaga expresó su preocupación por el sicariato, ya que argumentó que es la punta del iceberg del desarrollo del avance de la criminalidad. | Fuente: Andina

El general (r) PNP y exministro del Interior, Cluber Aliaga, y el alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, analizaron en el programa Tema de fondo la criminalidad en la región del Callao.

"No hay trabajo social"

El también exjefe policial regional del Callao en el 2016, Cluber Aliaga, sostuvo que "no hay una estrategia integral" para atacar el sicariato en sus tres momentos: antes, durante y después. Además, lamentó la falta de un trabajo social en sectores de la sociedad más necesitada.

"Lo que tenemos son respuestas aisladas de parte de algunos sectores del Estado, en especial la Policía, en la que hace el gran esfuerzo de identificar, ubicar, capturar, pero no se ve un trabajo articulado de Policía, Fiscalía, Poder Judicial e INPE y peor aún de los otros estamentos del Estado, es decir en la parte preventiva donde surgen los sicarios, en aquellos barrios deprimidos, donde hay familias de delincuentes, barrios de donde se nutren y salen sicarios no hay trabajo social de parte de las municipalidades, gobiernos regionales. En esos lugares hay esfuerzo aislado de la Policía", dijo.

Cluber Aliaga recordó que durante el 2016 había un grupo de policías que realizaba trabajo de prevención social en el Callao con los niños de familias de delincuentes como vacaciones útiles o policía escolar.

"Con el apoyo de profesionales independientes como sociólogos, psicólogos y voluntarios se rescataba más o menos un 20 % a 30 % de todos los niños de la zona que comunmente se conocía como Barracones, pero no se podía llegar al 100 % por falta de capacidades y recursos y porque en realidad ese trabajo debería ser realizado fundamentalmente por las autoridades locales como la Municipalidad o Gobierno Regional. Vemos que no se ataca el origen y causas donde está la sociedad más necesitada", afirmó.

Además, Cluber Aliaga expresó su preocupación por el sicariato, ya que argumentó que es la punta del iceberg del desarrollo del avance de la criminalidad.

"El Perú era un país donde se robaba mucho y se mataba poco. Estamos pasando ya a competir con los países más violentos. Teníamos 2 puntos por cada 100 mil habitantes, estamos sobre 7. En algunos lugares como La Libertad, Puno o el mismo Lima ya estamos 7, 8 hasta 14 puntos por cada 100 mil habitantes. Quiere decir que la actividad delincuencia en el Perú se está estructurando, se está organizando y fortaleciendo", manifestó.

Tres motivos del sicariato en Callao

El alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, explicó que hay tres motivos para el sicariato en su región: el narcotráfico, las disputas de cupos por obras de Construcción Civil y la "hegemonía per se" de los barrios.

"Hasta el año pasado hubo cerca de 88 muertos por ajuste de cuentas y en estos primeros meses hay un cifra alarmante de cerca de 20 muertos por sicariato. Esto por supuesto tiene que ver con los datos que da la Policía Nacional que por supuesto nos preocupa. Pero aquí en el Callao hay básicamente tres motivos del sicariato. Uno es el narcotráfico que es el 85% de las causas reales del sicariato en el Callao (...) otro de los temas son las obras de Construcción Civil, la hegemonía de los pseudodirigentes de esta organización que se disputan ser las cabezas dirigenciales para tener hegemonía en relación al cobro de cupos y obras y la otra es la hegemonía per se", dijo.

Pedro Spadaro señaló que al iniciar su gestión no encontró una sola cámara para la seguridad ciudadana, solo 260 serenos sin capacidad para enfrentarse a delincuentes armados. Por tal motivo, inició un trabajo con al Policía Nacional del Perú para realizar acciones conjuntas y la falta de una central de emergencia *3333.

"Hemos hecho ya el patrullaje con la Policía, el patrullaje integrado, en las zonas más complicadas del Callao, que es la zona sur y la zona centro están saliendo dos policías y dos serenos caminando para que la población sienta que autoridad está mucho más cerca de la gente (...) además, del patrullaje integrado en vehículos, dicho sea de paso estamos comprando 50 unidades para el patrullaje", precisó.

