Sicariato y extorsión en aumento [INFORME]

Sicarios acabaron con la vida de un hombre de 26 años en el distrito de Pimentel en Chiclayo, Lambayeque. Los asesinos aprovecharon que su víctima dormía en la puerta de su casa para dispararle y sin reparo alguno registrar el cruel momento en video.

En febrero pasado, en Lima, seis integrantes de una familia fueron asesinados a balazos por criminales a sueldo en el distrito de San Miguel. Dos de las víctimas eran menores de edad.

Ya sea en Lambayeque o en Lima el sicariato en el Perú parece ir ganando terreno. Estos casos, según el exviceministro del interior, Ricardo Valdez inician principalmente con la extorsión y han incrementado en número como en crueldad.

"Por eso no me extraña que en estos momentos en la costa norte del país se esté repitiendo los casos de extorsión, pero sobre la base de una mayor violencia y es una mayor violencia que está haciendo documentada, es decir se están produciendo casos de delincuentes que Ejecutan a una persona, lo filma, para esta manera generar mayor situación de tensión y una mayor situación de pánico", dice.

De enero a febrero del 2023 se han registrado 44 denuncias por sicariato en el Perú, superando los 23 casos que se realizaron en el mismo periodo de tiempo en el 2022, lo que ha representado un incremento de cerca del 50 %, según datos de la Policía Nacional del Perú.

Para Aldo Pecho, antropólogo y experto en seguridad ciudadana, la proliferación de estos casos se debe principalmente a que la criminalidad ha adoptado dos tipos de modalidades para ejecutar su delito sin consecuencias.

"La primera, contratar menores de menores de edad porque el código penal no tiene pues una afectación o no existe una sanción tan fuerte contra ellos cuando no lo cumple mayoría de edad Y en segundo lugar la contratación de sicarios que vienen fuera del país, mayormente extranjeros", señala.





Según el Código Penal, el sicariato "es un homicidio por encargo a cambio de una contraprestación económica o de cualquier otra índole", que puede ser sancionado con una pena mínima de 25 a 35 años de cárcel y puede llegar hasta cadena perpetua si concurren circunstancias agravantes.

Extorsiones y crímenes por encargo que según el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios de la Dirincri son ejecutadas por organizaciones criminales en su mayoría extranjeras que se encuentran principalmente en los siguientes distritos y regiones.

"Lugares como san juan de Lurigancho, en regiones Tumbes, Piura, Trujillo, el norte, el norte chico, Huaral, Barranca, Supe y definitivamente es ahí donde captan personas que tienen nivel intermedio económico que laboran en mercados que se dedican a actividades de mediana empresa", señala.

Los factores de esta creciente ola de asesinatos en el país son diversos según el exdirector general de la Policía Nacional del Perú Eduardo Pérez Rocha, pero el principal problema es la falta de celeridad para las investigaciones.

"¿Por qué tenemos en este momento sicarios que están en manos del Ministerio Público y están con comparecencia mientras dure la etapa de investigación que empieza con 9 meses y puede durar hasta 3 años? Ahí está el error y el grave problema digamos que tiene que solucionarse, la celeridad para imponer sanciones", sostiene.

La Policía ha conocido que los autores intelectuales de estos crímenes podrían pagar de mil a dos mil soles por asesinato o gratis si es para controlar una zona en especial. Según los expertos, la extorsión y sicariato ha dejado de ser un problema criminal para pasar a convertirse en un problema de tipo social, que necesita ser frenado de inmediato.