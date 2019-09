Debate sobre el sistema de salud en el país | Fuente: RPP

La mortalidad de neonatos en las regiones del país ha causado gran preocupación sobre la crisis en el sector de la salud peruana. ¿Por qué el Estado no puede garantizar la vida de los recién nacidos? ¿Qué opinan los expertos sobre este tema?

Desigualdades en atención

Eugenia Fermán-Zegarra, primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo, señaló a Enfoque de los Sábados que la tasa de mortalidad neonatal en el Perú, 10 por cada mil nacidos vivos, "oculta inequidades". Explicó que estas cifras no precisan que en la zona rural se registran 14 fallecimientos por cada mil nacidos vidos y en el área urbana, 9 por cada mil. "Significa que los establecimientos de salud no atienden en las zonas que se más se requieren", agregó.

"Hay un avance científico en nuestro país. Sin embargo, esto no está llegando a las familias que lamentablemente viven en situación de pobreza y los determinantes sociales de la salud todavía siguen siendo para ellos una brecha muy grande que hacen que en verdad fallezcan por causas evitables", lamentó.

Reducción de mortalidad infantil

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que el Perú ha logrado un avance en la reducción de la mortalidad infantil en los últimos 20 años. Destacó que esta tendencia de disminución era un compromiso del país como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Consideró que hay un problema aun en la demanda de atención por los neonatos, pero que debe ser atentido con cuidar la gestación, las condiciones nutricionales de la madre y el parto.

"Esta estadística de que mueren 10 neonatos, menores de un mes, por cada mil nacidos vivos hay que completarla diciendo que siete de ellos mueren en la primera semana. El problema crítico está previo al parto en la primera semana", expresó.

Problemas con descentralización

El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Gustavo Rosell, lamentó que una de las causas de mortalidad neonatal en el país está representada por un 30% de prematuridad. Explicó que estos niños nacen antes de las 37 semanas con diferentes problemas de salud.

"De los niños que han fallecido lamentablemente el 10% son de madres adolescentes (...) en la zona rural, en la zona de la selva, en las zonas altoandinas tenemos tasas mayores.Tenemos que mejorar la atención hospitaliaria, pero tenemos que fortalecer el primer nivel de gestión (...) un primer nivel que se dedique a prevenir las enfermedades", dijo.

Tras resaltar que hay un trabajo articulado con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para reducir la mortalidad materna y neonatal, Gustavo Rosell anunció que ya están haciendo una compra de incubadoras para reponer los 3,000 equipos médicos de este tipo que existen en el país.

"Esperábamos con la descentralización hacer las comprar más rápidas, pero nos están demostrando que no es así. Lamentablemente en algunos lugares van cambiando muy rápido de personas. Una alta rotación de los funcionarios, no va ni un año y ya van tres directores regionales, eso no ayudo", manifestó.



Organización y concordancia

Para el jefe de neonatología de la Clínica Santa Isabel, Fernando Aburto, la solución para afrontar la mortalidad neonatal es un tema de organización y concordancia entre ginecólogos y pediatras neonatólogos. Sin embargo, aclaró que en una clínica privada no existe el hacinamiento del establecimientos del sector público.



"Tenemos un control prenatal donde la gestante tiene que acudir a su cita con nutrición, con ginecólogo, hacer todos los análisis, procesos infecciososo, problemas de hipertension. Con esto nos anticipamos y sabemos cuáles son las gestantes que están en riesgo de tener un bebe prematuro", afirmó.

Falta decisión política

Juan Carlos Cortés, expresidente Ejecutivo de Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), consideró que hay una necesidad y decisión política de todos los actores para solucionar la crisis de la salud en el Perú.

Recordó que en un documento publicado el 2018 por Servir se indica que los principales problemas en el sistema de salud podían ser afrontados con la reacción a los cambios, el salto tecnológico y las buenas prácticas.

"Lo que tenemos que hacer es cómo le metemos dinero y esfuerzo a la prevención porque eso es lo que nos solucionará los problemas", manifestó.