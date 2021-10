El Perú registra la cifra más baja de la región con clases presenciales. | Fuente: MINEDU

Las escuelas en el Perú siguen en su gran mayoría cerradas. Luego de 19 meses, solo el 4.4% de los estudiantes del país tiene clases presenciales, la más baja de la región, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). A pesar de que el proceso de vacunación avanza a buen ritmo y los indicadores epidemiológicos están en sus niveles más bajos, las escuelas siguen cerradas.

En este informe veremos la situación de las escuelas en regiones donde el proceso de vacunación con dos dosis ya supera el 50%. Según los datos procesados por el ingeniero y exmiembro de Open Covid, Juan Carbajal, son 12 las regiones con un gran avance de vacunación completa: Callao (72.17%), Ica (66.08%), Tacna (63.54%), Moquegua (62.4%), Tumbes (62.3%), Áncash (60.6%), Lima Provincias (58.8%), Arequipa (56.9%), Junín (55.3%), La Libertad (54.9%), Pasco (51.08%) y Lambayeque (50.4%).



Se podría inferir que, a buen ritmo de vacunación, las escuelas avanzarían y reabrirían más pronto. Sin embargo, eso no necesariamente ha ocurrido así.



Según el Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro (SARES) del Ministerio de Educación, en Callao, por ejemplo, hay 974 escuelas habilitadas, es decir, sus condiciones territoriales y epidemiológicas garantizan la prestación del servicio educativo con algún grado de presencialidad. Sin embargo, de ese número, solo hay cuatro escuelas abiertas.



Ica vive otra situación similar: tiene 2,205 escuelas habilitadas, de las cuelas, 23 están con clases semipresenciales. Tumbes tiene 485 escuelas habilitadas, de las cuales solo 4 están abiertas. Estas son las tres regiones con muy bajos índices de clases semipresenciales, a pesar de que su vacunación completa supera el 60%.



Ahora miremos por zonas geográficas. En el sur, en las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa, el regreso a clases es muy desigual entre ellas. Por ejemplo, en Tacna solo 63 escuelas están abiertas de las 946 escuelas habilitadas (6%), en Arequipa, solo 303 de las 3 627 escuelas habilitadas (8%), sin embargo, Moquegua registra 129 escuelas abiertas de sus 552 habilitadas (23%).



En el centro, miremos las regiones de Junín y Pasco. La primera tiene 367 escuelas con presencialidad de las 4 577 habilitadas (8%), una cifra relativamente baja si comparamos a su vecina región de Pasco, con 456 escuelas abiertas de las 1 632 que están habilitadas (27.9%).



En el norte, fijémonos en Áncash, La Libertad y Lambayeque. Precisamente, esta última tiene solo 128 escuelas abiertas de sus 3 207 habilitadas (3.99%%), a diferencia de Áncash que tiene 571 escuelas con algún grado de presencialidad de sus 4 143 escuelas habilitadas (13%) y de La Libertad con sus 799 escuelas abiertas de sus 5 972 habilitadas (13%).

Lima Provincias tiene solo 155 escuelas abiertas de sus 3 096 con condición de habilitada (5%).



HABLAN LOS DIRECTORES REGIONALES

Conversamos con directores regionales de educación para conocer qué impide el retorno efectivo a clases semipresenciales. La mayoría de ellos responsabilizó a la Resolución Ministerial N° 121-2021, emitida durante la gestión del exministro Ricardo Cuenca, a la que califican como una ‘traba’ para el retorno en clases, específicamente en el aspecto de la “voluntariedad”.

Javier Lira, director de Educación de Tacna, hace énfasis en que ellos son la “parte operativa” y que es el Ministerio de Educación el que norma el sector. Dijo que los directores de las Ugeles en Tacna son los que evalúan el retorno y son “escrupulosos en el cumplimiento de la resolución ministerial N° 121”.

La condición “más complicada de cumplir es la referida a la autorización de los padres de familia”, indicó Lira. Afirmó que “estamos tratando de consensuar, hay padres que pueden decir que sí y otros que no”.



“La idea es que todos reciban el servicio educativo, actualmente lo están haciendo de forma virtual. Tampoco se están perjudicando”, dijo.



¿Qué ocurre en la vecina región de Moquegua que registra un porcentaje promedio de sus escuelas abiertas? El director de Educación Alfredo Cuayla indica que elaboraron la directiva 037 “Retornando a mi aula”, siguiendo la norma del Ministerio de Educación.



“Se explica de manera más sencilla la forma en la que el director de escuela debe realizar ese proceso de retorno de una manera segura, responsable y gradual. Con ese documento se está trabajando en la región”, indicó.



Cuayla afirmó que tienen reuniones constantes con las Ugeles de la región y ellos, a su vez, con los directores de escuelas. “Se hace el asesoramiento correspondiente para el llenado de información en el aplicativo del SARES y eso ha permitido que esos directores de las instituciones educativas que ya están trabajando tengan ese resultado positivo”, detalló.



En Pasco, su director regional de educación, Edson Párraga, indica que “el problema es que con la resolución ministerial N° 121 dice ‘gradual’, ‘progresivo’ y por sobre todo ‘voluntario’. Esa palabra, para mí, es una traba que están tomando algunos directivos, docentes”.



“Esa palabra ‘voluntaria’ la están interpretando cada uno a su manera”, agrega Párraga.

En esa línea, afirmó que cuando converse con el ministro Carlos Gallardo pedirá que “la palabra ‘voluntario’ se quite y se tomen otras consideraciones”. Asimismo, alertó de que hay algunos docentes que están exigiendo una tercera dosis de la vacuna como condición para volver a las aulas. “Hay algunos que están diciendo: ‘necesito una tercera dosis o si no, no retorno’”, afirmó.

En Junín, en abril de este año se emitió la ordenanza regional N° 345 que rechaza el inicio de clases presenciales y semipresenciales del servicio educativo en el 2021. Su director regional Bladimir López indica que el contexto ha cambiado y que por ello se ha solicitado su derogatoria en la comisión de educación del Consejo Regional de Junín. “Y con ello, implementar progresivamente, gradualmente el retorno a clases en primera instancia en zonas rurales”, dijo.



Por su parte, el director regional de educación de Ica, Carlos Medina, también atribuyó al criterio de la “voluntariedad” como lo más complicado para el retorno a clases.



“Tenemos escuelas de zona urbana nosotros no estamos aperturando y más por el tema de que el padre de familia que básicamente tiene el temor y también los docentes. Cuando ejercemos presión las cosas no salen bien”, indicó.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

El exviceministro de Gestión Pedagógica Martín Vegas indicó “que el primer paso es cambiar la norma que hoy existe sobre reapertura, la que establece que la regla es estar cerrada y la excepción es estar abierta”.



Para Vegas, el próximo año con los avances que hay en vacunación la situación debería ser al revés. “La norma del próximo año debería decir que las escuelas se reabren y generar procedimiento especial cuando haya que cerrarlas”, afirmó.



El exministro de Salud Víctor Zamora indicó que la experiencia mundial señala que los colegios han ido abriendo, inclusive en momentos en los que todavía no había vacuna. “En América Latina, a medida que se ha ido vacunando la población adulta, se abrieron las escuelas a una velocidad rápida, porque el daño en los niños es mayúsculo. Si los padres están vacunados, y docentes y personal administrativo también, nuestros niños están llegando a un lugar donde las posibilidades de enfermar son reducidas”, afirmó.

