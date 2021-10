En conversación con La Rotativa del Aire, el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, sostuvo que el retorno a clases es un tema muy complejo y, por ende, tiene que ser bien discutido con los gobiernos regionales para no estar sujeto a discrecionalidad. "(El regreso a clases) no puede responder a asuntos políticos, sino que más bien tiene que responder a cómo se van tomando acuerdos en los lugares. No hay ninguna razón dentro de los protocolos y la estrategia para no tener más escuela abiertas", indicó Cuenca.