Compromiso MYPE, iniciativa para transformar las cadenas de valor en el Perú, lanzó su segunda edición

Compromiso MYPE es una iniciativa impulsada por Es Hoy que nace con el objetivo de promover relaciones más justas y sostenibles entre grandes y medianas empresas con sus proveedores MYPE, fortaleciendo su productividad, competitividad y desarrollo.

Este martes 25 de noviembre se realizó el lanzamiento de la segunda edición de Compromiso MYPE (2025 - 2026), un espacio para inspirarse a través de las experiencias de empresas participantes en la primera edición y sumarse a la Comunidad de Compradores que comparte una visión común: cadenas de valor más resilientes, inclusivas y sostenibles.

A través del Programa de Acompañamiento, el Frente MYPE brinda a las empresas asesorías, sesiones de capacitación y mesas de trabajo para que implementen prácticas concretas y medibles.

"Creemos que hay una gran brecha de productividad por trabajar, por impulsar. Las MYPES tienen muchos desafíos en cuanto a acceso a nuevos mercados, acceso a financiamiento y de esta forma es que hemos creado esta iniciativa que se llama Compromiso MYPE, que trabajamos de la mano con grandes y medianas empresas", explicó Ornella Paz, jefa de Proyectos del Frente MYPE de Es Hoy,

Es Hoy es un movimiento empresarial conformado por más de 60 gerentes generales de empresas de diversos tamaños y sectores, unidos para accionar un Perú próspero para todos. Esta iniciativa, que nació en noviembre del 2020, moviliza capacidades y recursos para impulsar iniciativas de impacto que contribuyan al desarrollo del país en los ámbitos social, empresarial e institucional.

El país que todos queremos

De esta manera, el sector privado tiene la oportunidad de unir esfuerzos y trabajar articuladamente para afrontar desafíos que requieren del trabajo conjunto del sector privado, Estado, academia y sociedad civil. La agenda estratégica de Es Hoy está conformada por 5 frentes de acción: Frente educación, Frente Empleo, Frente MYPE, Frente Institucionalidad y Frente Emergencias.

"Las MYPES son el corazón del país. Son nuestras audiencias, nuestros aliados, parte de la cadena de valor de nuestros clientes, y muchas veces también son nuestros propios clientes. Por eso, para el GRUPORPP participar en el Compromiso MYPE no solo es un programa, es un reflejo de cómo entendemos nuestra relación con el Perú", resaltó Jorge Abarca, gerente general del GRUPORPP.

Este acompañamiento se despliega durante 6 meses y culmina con el acceso a un Reconocimiento para aquellas empresas que lograron implementar mejoras relevantes en su relacionamiento con sus proveedoras MYPE.

Durante su primera edición, la iniciativa logró más de 80 empresas adheridas, 17 empresas reconocidas por su liderazgo en prácticas responsables, cerca de 20 mil proveedores MYPE impactados, 123 participantes de áreas de Compras, Sostenibilidad y Logística, la publicación de la Guía de Buenas Prácticas de Relacionamiento Responsable con MYPE proveedoras y la sistematización de 12 buenas prácticas empresariales que promueven el relacionamiento responsable con proveedores MYPE, junto a Centrum PUCP y el PNUD.

"En RPP consideramos a las empresas MYPE como un eje importante para el país porque representan el 99% de las empresas formales del país, y además dan trabajo a un más del 80% de la PEA. Por lo tanto, nosotros ya veníamos implementando ciertas políticas, procedimientos de trabajo. Cuando tomamos conocimiento de esta iniciativa, lo tomamos con mucho entusiasmo", señaló José Antonio Huerta, gerente central de Administración y Finanzas del GRUPORPP.

Las 17 empresas reconocidas en la primera edición de Compromiso MYPE (2024-2025) son:

1. Acurio Restaurantes

2. Agrícola Don Ricardo

3. Austral Group

4. BCP

5. DANPER

6. Ferreycorp

7. Ferreyros

8. GRPP

9. HERMES

10. LIMA EXPRESA

11. Mibanco

12. Overall Strategy

13. Parque Arauco

14. Promart Homecenter

15. Supermercados Peruanos

16. Unimaq

17. UTEC

Esta segunda edición de Compromiso MYPE (2025-2026) busca ampliar la cantidad de empresas participantes, profundizar los aprendizajes e impulsar cambios más transformadores.

Las inscripciones se encuentran abiertas durante el 2025 a través de este enlace.