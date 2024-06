Minedu envió comisión especial a Amazonas para investigar denuncias de abuso sexual contra escolares awajún

Actualidad Minedu ya envió a una comisión especial para investigar denuncias de abuso sexual contra escolares awajún en Amazonas

El Ministerio de Educación envió a una comisión especial a la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, tras conocerse las denuncias de abuso sexual escolares de la comunidad awajún por parte de docentes. Así lo informó el titular del Minedu, Morgan Quero Gaime.

Según la presidenta del Consejo de Mujeres de la Comunidad Awajún, Rosemary Pioc, reveló que los docentes, denunciados por violencia sexual contra escolares, continuaban ejerciendo la docencia.

Pioc detalló que desde el 2010 se ha denunciado a 524 docentes, pero, hasta 2024, solo 111 han sido destituidos; incluso dijo que algunos casos se han archivado.

En declaraciones a RPP, el ministro Quero dijo que la comitiva se encargará de trabajar directamente con el Ministerio de Salud y los dirigentes de la comunidad awajún, a fin de salvaguardar a las presuntas víctimas.

“Hace ya diez días [se ha dispuesto] que se dirija una comisión; primero, para salvaguardar a las víctimas de esta localidad. […]Estoy seguro de que – si es una práctica cultural, lamentablemente que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas – nosotros vamos a ser muy prudentes y exigir una respuesta a la comunidad”, declaró.

Previamente, José Moreno, director general de Educación en el Ámbito Rural del Minedu, detalló que el sector recabará información de aquellos que probablemente no hayan sido registrados en el sistema y que “hayan podido ser escondidos por algunas autoridades”.

“Estamos haciendo un cruce de información de aquellos docentes destituidos. La ley establece con claridad, no hay opción a tener dudas, la ley señala de que el profesor destituido, sancionado por este tipo de falta muy graves que constituyen además delitos, no pueden volver a trabajar como docente, es decir, no pueden volver a ser contratados como profesores ni como docente nombrado”, sostuvo el funcionario.

La denuncia de la comunidad awajún

A finales de mayo, la presidenta del Consejo de Mujeres de la Comunidad Awajún, Rosemary Pioc, narró las dificultades que deben afrontar para efectuar las denuncias, así como la persecución y amenazas de las que son víctimas, debido a la falta de presencia de autoridades en la comunidad a raíz de la dificultad para su traslado a Condorcanqui.

"No tenemos el apoyo tampoco de psicólogos. ¿Por qué? Porque tampoco, la excusa es 'no podemos llegar, no hay presupuesto'. Toda la vida esa es la respuesta. No tenemos cámara Gesell.

Frente a la inacción de las mismas, Pioc precisó que algunos padres de familia optan por no informar sobre estos graves hechos.

Incluso, comentó que algunos de los profesores acusados, pertenecientes a las UGEL de la comunidad, han sido derivados a otras entidades en vez de ser retirados o suspendidos de ejercer la docencia, problema que también atribuye a la falta de reglamentación por parte del Ministerio de Educación.