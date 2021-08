Confianza y consideraciones colaterales [COLUMNA]

| Fuente:

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Los miembros de nueve bancadas parlamentarias tienen que decidir hoy si otorgan o no su confianza al gabinete ministerial presidido por Guido Bellido. Con la notoria e inexplicada excepción del caso de Pedro Cateriano, es una tradición republicana ofrecer la confianza a un gobierno que comienza su gestión y al cual corresponde ser juzgado en base a sus actos, que por el momento son mínimos y tambaleantes. Sin embargo, el desafío que se plantea hoy a los congresistas es complicado porque el presidente Castillo no ha querido, o no ha podido, cambiar algunos ministros sobre los que pesan investigaciones en torno a temas tan graves como complacencia o complicidad con el terrorismo. Sin hablar de estafa y falsedad. ¿Podía Castillo deshacerse de los más cuestionados de sus ministros y tratar de forjar una coalición de signo diferente a la que le ofrece Vladimir Cerrón y su partido de inspiración leninista?

El nombramiento de Oscar Maurtua parece orientarse en esa dirección. Pero Maurtua no es un hombre de partido, aunque coincidió con Pedro Castillo en el desaparecido Perú Posible. La posibilidad de que Castillo pueda cambiar su base de apoyo y se emancipe de la tutela de Cerrón depende de la existencia de un polo de Centro, capaz de priorizar la gobernabilidad por encima de las hostilidades y la polarización que nublan el horizonte actual. Tenemos ejemplos recientes en América Latina de presidentes que se descubrieron una vocación diferente que la predicada en la ligereza de las campañas. Pero eso supone tener talento de líder y capacidad de hacer frente a quien se empecina con dos advertencias arcaicas: el pueblo, dice Cerrón, castigará las traiciones y el partido es su vanguardia.

Las cosas como son