Congresista María Acuña Peralta es acusada de invadir un parque público en Surco

Según un reportaje, la congresista María Acuña Peralta, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), se habría apropiado de 118 metros cuadrados del parque N.º 17. para instalar un taller de carpintería.

Una investigación del programa Cuarto Poder denunció que la congresista María Acuña Peralta, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), habría invadido terreno público en el distrito limeño de Santiago de Surco.



De acuerdo con documentos a los que accedió el dominical, la Municipalidad de Surco detectó que una propiedad vinculada a la legisladora Acuña —que, en 2023, fue acusada de recortar los sueldos a sus trabajadores de su despacho— ocupó, presuntamente de manera ilegal, parte del parque N.° 17, ubicado en la exclusiva urbanización Los álamos de Monterrico.



El informe municipal señala que se “invadió” aproximadamente 118 metros cuadrados de área pública, lo que motivó la emisión de un acta de fiscalización y una papeleta de infracción dirigida a la empresa Inmobiliaria Los Alizos EIRL, titular registral del predio.



“Físicamente se encontró un área aproximada de 118 metros cuadrados de invasión sobre el parque N.° 17”, dice el documento. La conducta ha sido tipificada con el código C-115, que sanciona la construcción o cercado en zonas de uso público, como jardines, pasajes y parques.



El reportaje detalló que la vivienda en cuestión, de casi 400 metros cuadrados, fue adquirida en junio de 2023 por más de 530 000 dólares. El inmueble fue vendido por Marco Cox Salas y Yolanda Venegas Burga, y está a nombre de la citada inmobiliaria, que pertenece a la congresista Acuña desde el 2016. El capital de la empresa supera, siempre según la investigación periodística, los 6,7 millones de soles.



"Así lo he comprado"

Elver Díaz Bravo, esposo de la parlamentaria, negó las acusaciones: “No he invadido en ningún momento. Así lo he comprado y así lo mantengo”. Además, acusó a la reportera de intentar dañar la imagen de su esposa y tachó de “intrascendente” la denuncia: “Es funcionaria pública, tú le quieres hacer daño. Por favor, no busques una situación donde no hay, tú quieres confundir a la gente”.



No obstante, durante la entrevista con el programa, Díaz Bravo pasó de la negación a reconocer que estarían dispuestos a retirar la construcción si la municipalidad así lo exige: “Si en algún momento la municipalidad, por un tema de mutuo acuerdo”, me pide que me retire, “yo me retiro, pero así lo he comprado”.



El dominical añadió que la Municipalidad de Surco habría notificado a la congresista María Acuña Peralta sobre la infracción e incluso multada por haber instalado un taller de carpintería sobre el área pública “invadida”.