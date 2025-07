Gobierno convoca a mesa de trabajo para abordar formalización minera: estos son los puntos de agenda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte convocó a una mesa de trabajo para mañana, lunes, 14 de julio, a las 11:00 a.m. para abordar el proceso de formalización minera, tras las recientes protestas de mineros artesanales que generaron bloqueos de vías en varias regiones del país.

En una presentación junto a ministros de Estado, la mandataria convocó al Presidente del Congreso de la República (Eduardo Salhuana), a la Presidenta del Poder Judicial (Janet Tello), al Defensor del Pueblo (Josué Gutierrez), representantes de los gremios mineros, a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y al presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso (Paul Gutiérrez)".

La convocatoria a esta mesa de trabajo surge tras una semana de bloqueos de carreteras lideradas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), que el último viernes anunció una tregua de 24 horas.

Las manifestaciones, que incluyeron bloqueos de vías en cuatro regiones, dejaron el saldo de una persona fallecida y 14 heridos tras enfrentamientos con la Policía Nacional durante la liberación de carreteras.

Los mineros exigen la inclusión de 50 mil trabajadores excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la aprobación del predictamen de la Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), que no prosperó en la Comisión de Energía y Minas del Congreso el pasado martes.

Dina Boluarte anuncia mesa de trabajo para formalización minera. | Fuente: Presidencia

Puntos de agenda de la mesa de trabajo:

La presidenta Boluarte anunció los siguientes temas de agenda para la convocatoria de mañana:

1. Proceso de formalización minera para los 31 560 registros autorizados.

2. Implementación de los derechos laborales de los trabajadores mineros.

3. Trabajar en conjunto una ley para la pequeña minería y minería artesanal responda a los intereses de los trabajadores del medio ambiente y del país.

Confemin exige "desaparecer" requisito de contrato de explotación o "revertir concesiones" mineras para formalizarse

En entrevista en Ampliación de Noticias de RPP, Máximo Franco Béquer, presidente de la Confemin, adelantó este domingo que solo hay dos soluciones posibles al problema de la formalización minera: "Desaparecer" el contrato de explotación con los titulares de las concesiones mineras como parte de los requisitos para la formalización o "revertir" esas licencias. Además, señaló que eso debe ser establecido en una ley "que haga el Congreso".

"[La formalización] no puede avanzar, no va a poder, porque el titular no quiere firmar el contrato por el tema comercial. Entonces, ¿qué falta para solucionar esto? […] Tiene que haber una ley que haga el Congreso -porque finalmente la solución está en el Congreso- que tiene que decir cómo se va a formalizar un minero que trabaja en una concesión ajena, porque por el contrato de explotación es imposible, por ahí no va a ser [...] El contrato de explotación debe desaparecer como requisito. Esa es una idea", indicó.

"O, caso contrario, tienen que revertir las concesiones para que nosotros podamos tener el derecho a la concesión, peticionarlo y formalizarlo. No hay otra solución", acotó.

En ese sentido, el dirigente minero señaló que ya desde el Congreso se está "viendo la forma" de revertir las referidas concesiones, ya que "son 20 millones de hectáreas concesionadas acaparadas en casi todo el Perú, y las concesiones, si uno lo pide, es para trabajar, no para especular".

"No es posible que 50 familias tengan todo el Perú concesionado y no podamos tener nosotros ningún acceso a tener operaciones mineras con concesión. ¿Dónde vamos a concesionar si todo se lo han concesionado? Y si hay por ahí algún terreno, ya es donde no hay ningún rastro de mineral", aseveró.