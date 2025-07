Confemin exige al Gobierno "desaparecer" requisito de contrato de explotación para formalizarse o "revertir concesiones" mineras

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las recientes protestas llevadas a cabo en varias regiones del país por mineros artesanales e informales mantienen un cese temporal, luego de que, el último viernes, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), anunciara una tregua de 24 horas para instalar una mesa de diálogo con el Ejecutivo.

Esto, luego de que la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Arequipa confirmara que un hombre de 27 años murió en Chala, distrito de Caravelí, Arequipa, lugar donde manifestantes y agentes policiales se enfrentaron aquel día, cuando los efectivos liberaron un tramo de la Panamericana Sur que se encontraba bloqueado desde hace más de 10 días.

Máximo Franco Béquer, presidente de la Confemin, en entrevista con RPP, indicó que "ya el defensor del Pueblo y el presidente del Congreso están coordinando" la referida mesa de diálogo y que su organización se encuentra "esperando la respuesta" del Gobierno.

Confemin plantea dos salidas para la crisis

Sin embargo, adelantó que solo hay dos soluciones posibles a la crisis: "desaparecer" el contrato de explotación con los titulares de las concesiones mineras como parte de los requisitos para la formalización o "revertir" esas licencias. Además, señaló que eso debe ser establecido en una ley "que haga el Congreso".

"[La formalización] no puede avanzar, no va a poder, porque el titular no quiere firmar el contrato por el tema comercial. Entonces, ¿qué falta para solucionar esto? […] Tiene que haber una ley que haga el Congreso -porque finalmente la solución está en el Congreso- que tiene que decir cómo se va a formalizar un minero que trabaja en una concesión ajena, porque por el contrato de explotación es imposible, por ahí no va a ser [...] El contrato de explotación debe desaparecer como requisito. Esa es una idea", indicó.

"O, caso contrario, tienen que revertir las concesiones para que nosotros podamos tener el derecho a la concesión, peticionarlo y formalizarlo. No hay otra solución", acotó.

En ese sentido, el dirigente minero señaló que ya desde el Congreso se está "viendo la forma" de revertir las referidas concesiones, ya que "son 20 millones de hectáreas concesionadas acaparadas en casi todo el Perú, y las concesiones, si uno lo pide, es para trabajar, no para especular".

"No es posible que 50 familias tengan todo el Perú concesionado y no podamos tener nosotros ningún acceso a tener operaciones mineras con concesión. ¿Dónde vamos a concesionar si todo se lo han concesionado? Y si hay por ahí algún terreno, ya es donde no hay ningún rastro de mineral", aseveró.

Formalización "no depende de la voluntad del minero artesanal"

Respecto a los contratos de explotación que exige el proceso de formalización, Franco Béquer subrayó que establecerlos no depende de la voluntad de los mineros artesanales, sino de los titulares de la concesión.

"Nosotros creemos que ahí tienen que participar las autoridades involucradas en el proceso de formalización para que entiendan y comprendan que la formalización no depende de la voluntad solamente del minero artesanal, sino depende de un documento que se llama contrato de explotación. Entonces, la pregunta es: ¿cómo me voy a formalizar en un terreno que no es mío? ¿Cómo, si depende del dueño de la concesión? Eso tiene que haber, eso lo tienen que resolver las autoridades. Si no tienen esa capacidad de hacer una ley, una correcta interpretación de la realidad del minero artesanal, ¿por qué me ponen unas reglas que no voy a poder cumplir? Ese es el conflicto que hay", alegó.

"Es responsabilidad de las autoridades del gobierno, que no entienden el fenómeno. ¿Cómo me voy a formalizar? ¿Cómo voy a hacer eso? Para eso es la mesa técnica, y les explicaremos cuál es la realidad de la minería, cómo estamos trabajando en concesiones de terceros. Cómo vamos a resolver, ellos nos dirán, pero nosotros vamos a poner el problema, la realidad, y ellos dirán cómo", agregó.

"La formalización, para nosotros, tiene que ser solamente con tres criterios"

Además, Franco Béquer indicó que el proceso de formalización de los mineros artesanales solo debería cumplir tres criterios:

"Pagar impuestos, que todo el mundo tiene que pagar impuestos, estamos totalmente de acuerdo; con el tema ambiental, también estamos de acuerdo […]; y el otro es cumplir con el seguro de salud ocupacional, pagar a los trabajadores como corresponde, dentro de lo que es correcto. Esos tres criterios se deben contemplar como una base para la formalidad", sostuvo.

Respecto al contrato de explotación, dijo que este "puede ser cualquier acuerdo con una autoridad".

"La minería no es recién que estamos haciendo, no es 12 años. La minería es milenaria, siempre hemos venido trabajando así y muchas veces hemos trabajado con mutuo acuerdo con la empresa, siempre. Yo tengo 37 años trabajando en minas y siempre he trabajado de mutuo acuerdo con el titular minero, siempre", remarcó.

"Entonces, yo creo que tenemos que poner las cosas, de verdad, a la mesa para que las autoridades también de verdad solucionen. No que nos estén engañando con ampliación, porque nosotros, a cada rato, no vamos a estar haciendo problemas ni estar peleando ni estar haciendo huelgas, ni movilizaciones. Ellos tienen la sartén por el mango para solucionar. ¿Para qué se han nombrado autoridades cuando no tienen la capacidad? Tienen que hacerlo. ¿Acaso yo hago las leyes? Esas son las autoridades", puntualizó.