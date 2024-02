Actualidad Continúa la incertidumbre en el aeropuerto Jorge Chávez por cancelación y retraso de vuelos.

La sensación de incertidumbre y molestia por parte de los pasajeros continúa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, debido a que distintos vuelos siguen viéndose afectados con retrasos e incluso cancelaciones.



A estas horas de la noche, las pantallas de vuelo reportan que las salidas a destinos como Ayacucho y Cajamarca han sido canceladas.



Además, se informa que hay demoras en el vuelo rumbo a Cusco o Arequipa, lo que ha generado incomodidad entre los pasajeros.



Uno de ellos es Mercy Alvarado, una estudiante natural de Puerto Maldonado que llegó a Lima hace unos días para visitar a sus familiares.



Este jueves, tenía previsto retornar al mediodía a su ciudad natal; sin embargo, su vuelo fue cancelado. Ahora tendrá que pernoctar en el terminal aéreo, pues la programaron para este viernes.



“Estoy esperando desde el mediodía y recién voy a viajar mañana a las 9:00 de la mañana. No me han explicado bien, solo me han reprogramado”, dijo en RPP.



Situación actual en aeropuerto Jorge Chávez tras demora de vuelos. | Fuente: RPP

Ministro de Transportes estimó que recién el sábado se normalizaría la situación

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, se pronunció sobre los retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En ese sentido, estimó que las operaciones aéreas estarían casi normalizadas recién este sábado 3 de febrero.

“Ya mañana deberíamos tener casi normalizados los vuelos en el aeropuerto. Hemos tomado las medidas correctivas para que esto se corrija y justamente podamos tener un aeropuerto funcionando bien”, dijo el funcionario en declaraciones a la prensa.

El titular del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (MTC) dijo que el retraso y cancelación de vuelos en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue causado por la falta de controladores aéreos por parte de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) y un problema de gestión.

“Lo que ha ocurrido es que este proceso plantea un problema de gestión de la fatiga de parte de los controladores de tráfico y CORPAC no ha implementado las medidas que tenía que hacer”, indicó.

El ministro Pérez-Reyes afirmó haberse reunido ayer con la gerenta general de CORPAC en busca de resolver el problema. “Al final de la noche hemos cerrado un proceso de gestión de la fatiga, coordinado con la Dirección general de Aviación Civil”, agregó.

CORPAC se pronuncia

Lo dicho por el ministros contrasta con lo dicho por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) que, a través de un comunicado, aseguró que ya retornó la normalidad de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao.

“Todas las restricciones que obligaron a disponer el espaciamiento de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez han sido levantadas, retornando a la normalidad la frecuencia de las operaciones aéreas”, se lee en el documento.