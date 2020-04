Los asegurados de Lima Norte reciben atención especializada en el hospital Luis Negreiros de nivel II. | Fuente: Essalud | Fotógrafo:

Un trabajador del supermercado Wong de San Miguel, de 24 años, presenta síntomas del nuevo coronavirus desde hace 14 días.

El joven indicó a RPP que cuando acudió al hospital Negreiros del Callao (Essalud) en 2 ocasiones le indicaron que sería en vano realizarle la prueba de descarte.



“Llevo dos semanas que estoy con los síntomas de la COVID-19. Fui al hospital hace una semana para que me atiendan. Tuve que quedarme un día entero porque la atención es bien lenta. Solamente hay dos doctores. Me dijeron que era en vano que me haga la prueba y solamente me enviaron pastillas para tratar los síntomas”, dijo.



El trabajador se encuentra muy preocupado, ya que vive con familiares que son parte del grupo vulnerable al nuevo coronavirus. Entre ellos, sus dos hermanos de 9 y 13 años, que sufren de asma, y su madre, quien padeció de un cáncer al riñón.



Se recuerda que el supermercado Wong ya ha reportado al menos tres casos positivos a la COVID-19.