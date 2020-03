La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) estableció una serie de restricciones para la circulación del transporte urbano y los taxis durante el estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno.

En entrevista con Nada Está Dicho por RPP, la presidenta de la ATU, María Jara, explicó que el Decreto Supremo dispone el funcionamiento del 50% de las flotas de los servicios de transporte público.

"Eso incluye la flota de Empresas de Transporte autorizadas, el Metropolitano, los cinco corredores complementarios y los taxis. Eso sí, solamente los taxis que han sido autorizados por la ATU; no incluye los vehículos que están inscritos en un aplicativo y no están habilitados por la ATU".

Jara señaló que lo que distingue a los taxis formales es su placa con un cintillo de color amarillo. "Esos son formales, están inscritos, sus conductores tienen licencia de conducir profesional y tienen el SOAT para servicio público, no es un auto particular cualquiera", puntualizó.

Aplicaciones como Uber, Beat o Cabify trabajan con "muchos vehículos informales, que no están autorizados para circular" desde este martes. "Siempre han sido informales, no se vuelven formales porque su operación está en un aplicativo. Están haciendo un servicio para el cual no tienen habilitación", remarcó.

En caso de que este tipo de servicios funcionen durante los próximos días, "la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas van a comenzar a interrumpir los viajes".

Restricción por placa

También señaló que los taxis autorizados cuyas placas terminen en número par circularán martes, jueves y sábado; mientras que aquellos cuya placa termine en número impar, lo harán lunes, miércoles, viernes y domingo.

En tanto, precisó que los servicios de delivery como Rappi o Glovo pueden operar siempre cuando trasladen alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.

Además, explicó que en el caso del transporte público, solamente circulará el 50% de la flora habilitada. Para esto, las empresas de transporte están en proceso de entregar a la ATU información de los vehículos y conductores que prestarán el servicio.

Esta información será proporcionada a la Policía y a las Fuerzas Armadas para que verifiquen su cumplimiento en las vías públicas. "Si las empresas no cumplen en entregar la información, no podrán circular, van a ser inmovilizadas", dijo Jara.