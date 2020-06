Candelario Fernández Alarcón señaló que no quisieron atender a su esposa en el Hospital Sabogal porque su mujer salió negativo a la COVID-19. | Fuente: Andina

Un padre familia de Los Olivos denunció este domingo que su esposa perdió a su bebé por la demora y complicaciones en la atención médica en el Hospital Sabogal del Callao del Seguro Social de Salud (EsSalud).



Candelario Fernández Alarcón, padre del bebé, indicó a RPP Noticias que su esposa ya había cumplido los nueve meses de gestación de su primer hijo tras llevar los controles en el Hospital Negreiros.



Sin embargo, cuando ella dio positivo a una prueba de la COVID-19 la derivaron al Hospital Sabogal. Ahí le realizaron una nueva prueba de descarte que arrojó negativo y le informaron que lo mejor era que retornara al anterior hospital.



Finalmente, tras varias insistencias la esposa de Fernández Alarcón fue internada en el Hospital Sabogal, pero perdió al bebé a las 2 de la madrugada.



"La vamos a derivar al hospital Sabogal del Callao para que ahí la atiendan (... ) la doctora me dice 'no la voy a atender acá porque es negativo' (... ) sale y me dice que mi esposa estaba bien pero que el bebé había fallecido", dijo el hombre.



Ahora la familia también solicita que EsSalud cubra los gastos del sepelio del bebé ya que no tiene recursos económicos. Fernández Alarcón dejó de trabajar como albañil debido a la cuarentena por la COVID-19.



Respuesta de EsSalud

Karin Contreras, gerente de servicios prestacionales de la red Sabogal (EsSalud) informó a RPP Noticias que en ningún momento de la historia clínica se le informó que no sería atendida en su labor de parto.



"El Hospital Sabogal evalúa a la paciente y en todo momento pone reevaluación en cuatro horas y cuando ella regresa el sábado en la tarde, el hospital Sabogal la interna para que haga trabajo de parto", sostuvo.



Asimismo, la vocera de EsSalud confirmó que la institución se hará cargo de todos los gastos de sepelio.

