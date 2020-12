Médico epidemiólogo advirtió sobre la disponibilidad de camas UCI. | Fuente: Imagen referencial: EsSalud

El médico epidemiólogo César Cárcamo, integrante del grupo prospectiva del Ministerio de Salud (Minsa), reconoció que en un solo día los fallecidos por COVID-19 en el Perú aumentaron de 50 a 77; sin embargo, dijo esperar que esto sea "solamente una oscilación". En entrevista con RPP Noticias, el especialista señaló que, si bien el país se encuentra en un nivel bajo, existe el temor de que este aumento "sea respuesta al incremento en la movilidad de las personas".

En ese sentido, Cárcamo explicó que en Piura se ha registrado por varias semanas un incremento en el número de casos y la cantidad de camas en UCI utilizadas, por lo que existe el temor de que celebraciones, como las fiestas de fin de año, "traigan un incremento en las infecciones y de mortalidad y está en nuestras manos evitar esto".

"Nosotros vigilamos diariamente la evolución de los casos y elaboramos recomendaciones al respecto. Si este problema se vuelve importante, nosotros recomendamos que se comiencen a cerrar nuevamente las actividades. El problema es que en estos días estamos haciendo lo contrario: estamos reabriendo", señaló.

Cárcamo consideró que este leve incremento no se debe a las manifestaciones ciudadanas que se realizaron semanas atrás en Lima y en distintas partes del país donde se concentró una gran cantidad de personas. Según explicó, la población que asistió a estas protestas, en su mayoría, fueron personas jóvenes, mientras que las hospitalizaciones corresponden a adultos mayores.

"Podría ser una segunda generación de los que fueron a las protestas, pero se conoce que estas actividades al aire libre, sobre todo acá que todo el mundo usó máscaras, no tienen ese efecto importante. Yo no pienso que es eso, pero hay otras actividades importantes que se están dando en estos días que sí podrían tener un efecto mucho más importante", anotó.

En otro momento, el integrante del grupo Prospectiva del Minsa reveló que su equipo no recomendó al Ejecutivo la reapertura de algunas actividades económicas, como los casinos o el incremento del aforo en los centros comerciales. En ese sentido, el especialista reflexionó que "la economía se puede resucitar, las personas no".

"Las recomendaciones de nuestro grupo se van adaptando en función a las posiciones del Ejecutivo. Si el Ejecutivo decide que se debe reabrir casinos, entonces nosotros damos recomendaciones para reducir el daño. Nuestra recomendación previa fue no reabrir", precisó.

Finalmente, el médico epidemiólogo también advirtió que, si bien en los últimos meses se produjo un descenso rápido en los ingresos a UCI, "ya no descendemos más". "No es que está llegando un gran número de personas a UCI, sino que las camas UCI nunca se llegaron a desocupar. Han quedado muchos pacientes de la primera ola y si viniera una segunda ola no nos va a encontrar con las camas UCI vacías. Estamos con las camas casi llenas", señaló.

