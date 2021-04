Contraloría detectó más de 500 casos de vacunación contra la COVID-19 con problemas. | Fuente: AFP (referencial)

Luis Robas Sánchez, gerente de control de la Contraloría General, afirmó que en los casos de vacunación irregular en los cuales la institución ha detectado fraude, se está recolectando evidencia a fin de hallar responsabilidades penales y proponer sanciones ante el Ministerio Público.

Este jueves, la Contraloría informó de 506 casos en los que se adviertieron problemas en la vacunación en diferentes regiones del país, lo que ha afectado la inmunización de personas comprendidas en los grupos priorizados.

En diálogo con Conexión por RPP, Luis Robas Sánchez señaló que, según cada caso, podrían llegarse a sanciones tanto administrativas como penales. En la primera, "se podría haber vulnerado el código de ética del servidor público, la ley marco del empleo público o la ley servir".

En lo que respecta a responsabilidades penales, se podría hablar de un "delito de concusión", es decir, "cuando un funcionario utiliza su cargo para ejercer presión o influenciar a otro servidor para obtener una ventaja o beneficio indebido en su favor".





"En los casos que hemos detectado fraude, estamos haciendo servicios de control posterior que ya se acreditaron, a efectos de reunir toda la evdiencia que nos solicita el Ministerio Público para identificar las responsabilidades de naturaleza penal y postular las sanciones, hacer las denuncias respectivas del caso", refirió.

El funcionario recordó que los controles simultáneos que viene realizando la Contraloría a la vacunación a nivel nacional "busca alertar de los erros y problemas para que este proceso se desarrolle de la mejor manera (...) pero en casos de fraude, cambiamos de instrumento y activamos el control posterior para identificar responsables".

Asimismo, Robas Sánchez señaló que a lo largo de todo el proceso han encontrado diferentes situaciones problemáticas, que van desde desorden y confusión en la inmunización hasta padrones modificados y ciudadanos que utilizaron sus vínculos con autoridades para acceder a vacunas.

Más de 500 casos irregulares

La Contraloría General de la República, como parte del Plan de Control a la Gestión de la Vacunación contra la COVID-19, detectó 506 casos en los que se advierten problemas en la vacunación en diferentes regiones del país.

La mayor cantidad de casos se registraron en la región Arequipa, donde la Contraloría evidenció que 283 trabajadores de salud que tenían licencia con goce de haber en diversos establecimientos de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud fueron vacunados de manera preferente. Adicionalmente, se identificaron 23 casos correspondientes a profesionales de la salud que ya no tenían vínculo laboral con los establecimientos de salud donde recibieron la vacuna contra la COVID-19.

Otra región con mayor cantidad de casos reportados es Ucayali, donde se reveló que 107 personas aparecieron en la lista para recibir la vacuna Sinopharm contra la COVID–19 pese a que se encontraban realizando trabajo remoto, trabajo administrativo, o que ya no tenían relación laboral con los establecimientos de salud, entre otros.

En la región Huancavelica, se identificaron un total de 43 personas que fueron vacunadas contra la COVID-19 en tres informes de control, de las cuales 37 son profesionales que no tienen vínculo laboral con el Hospital Departamental de Huancavelica. En esta región también se detectó la vacunación de cuatro funcionarios pertenecientes a la Corte Superior de Huancavelica y de dos profesionales que laboran el Gobierno Regional de Huancavelica.



Los auditores de la Contraloría también detectaron que 20 personas fueron vacunadas en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, quienes no tenían vínculo laboral con dicho nosocomio e inclusive algunos casos no tenían vínculo laboral desde hace tres años.











