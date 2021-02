Daniel Urresti a favor de que privados vacunen a sus trabajadores.

El candidato presidencial del partido Podemos Perú, Daniel Urresti, se mostró a favor del ofrecimiento del sector privado para que las grandes empresas puedan vacunar contra la COVID-19 a sus trabajadores y familiares para contribuir con la reactivación económica y apoyar al Gobierno en la tarea de inmunizar a toda la población.

"Las empresas grandes están dispuestas a vacunar gratuitamente a sus empleados y a sus familiares. Si me están ofreciendo eso las empresas grandes y que por cada dos vacunas pueden donar una al Ministerio de Salud, entonces por qué voy a ser tan terco de decir que no y que solo vacune el gobierno porque hay normas que no lo permiten", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el también congresista reconoció que anteriormente ha calificado de "buitres" a las clínicas que se han aprovechado de la pandemia para tener grandes ganancias; sin embargo, señaló que el objetivo del Gobierno debe ser tener vacunada para diciembre a las personas que presentan mayor riesgo ante esta enfermedad.

"Las empresas privadas dan trabajo, más o menos, a dos millones y medio de personas (…) Si están dispuestos a vacunar gratis a dos millones de trabajadores y cada trabajador tiene cuatro familiares, estamos hablando de 10 millones de personas que podrían vacunar ellos gratuitamente y, además, por cada dos vacunas que ellos traerían donarían una al Ministerio de Salud", reiteró.

Minsa: privados pueden comprar vacunas

Anteriormente el ministro de Salud, Óscar Ugarte, recordó que la ley 31091 (en su artículo 5) permite que las empresas privadas puedan importar las vacunas contra la COVID-19; no obstante, precisó que esto "no debería significar costo para el usuario" y que "eso no signifique romper la cronogramación de prioridades y que por lo tanto terminen saltándose la fila"

En entrevista con RPP Noticias, señaló el temor respecto a que la posibilidad de que las empresas puedan vacunar a sus trabajadores es que, por ejemplo, los jóvenes que se encuentran en el grupo de tercera prioridad se terminen vacunando antes que los adultos mayores.

"Eso hemos planteado y los representantes del empresariado con los que hemos conversado están de acuerdo: hacerlo en esas condiciones, en ese orden, y sin romper esa priorización que ha hecho el Gobierno", apuntó.

Ugarte también ha mencionado que el sector privado no podrá comercializar las vacunas antes que el Estado culmine con las negociaciones con todos los laboratorios. Según explicó, esta no es una decisión del Gobierno, sino que las farmacéuticas, a nivel mundial, solo están vendiendo sus vacunas contra la COVID-19 a los diversos Estados.





